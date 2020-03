Anticipazioni Uomini e Donne: Giovanna e Sammy si baciano, Sara è molto strana

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative ai troni di Giovanna e Sara sono molto intriganti. Stando a quanto emerso da Il Vicolo della news, il 3 marzo si è effettuata una nuova registrazione. Le due fanciulle protagoniste di questa esperienza stanno conoscendo sempre più a fondo i loro corteggiatori.

Giovanna ha baciato Sammy, anche se il loro è stato uno scambio gelido di effusioni. Sara, invece, è apparsa insolitamente strana e taciturna. Inoltre, altro elemento particolare di questa registrazione è il fatto che sia Tina Cipollari sia Lorenzo Riccardi fossero assenti.

Uomini e Donne: aggiornamenti su Sara

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne pare che Sara e Giovanna stanno vivendo esperienze particolarmente controverse. La prima ha deciso di non portare in esterna Sonny. Il ragazzo, però, ha fatto un gesto estremo nei suoi confronti dato che è andato a Roma a sue spese ed ha soggiornato lì una settimana nella speranza di incontrarla.

L’esterna con Matteo, invece, è andata molto bene, i due hanno fatto una passeggiata nei pressi di Castel Sant’Angelo. Tutti i presenti in studio hanno notato quanto il giovane avesse l’aria da bravo ragazzo e questo ha fatto molto piacere alla tronista. Giovanni, invece, si è autoeliminato e la Shaimi non ha battuto ciglio. La cosa strana, però, è che la ragazza è rimasta quasi tutto il tempo in silenzio.

Anticipazioni sul trono di Giovanna

Il trono di Giovanna, invece, rispetto a quello di Sara è stato molto più movimentato durante la registrazione di Uomini e Donne. L’Abate e Sammy si sono dati un bacio a stampo e la De Filippi ha chiesto per quale motivo non si fossero lasciati andare in modo più passionale. La ragazza ha risposto che poco prima aveva visto un altro ragazzo e non se l’è sentita.

Alessandro, invece, è rimasto a casa poiché la tronista non ha gradito il suo comportamento della scorsa puntata. In studio, infatti, i due hanno avuto un battibecco costantemente interrotto dalle battutine di Sammy. Con Stefano, invece, Giovanna ha detto di aver trascorso momenti da brividi, anche se le riprese non hanno emozionato più di tanto i presenti in studio. Anche con Sammy c’è stata una bella esterna, anche se la tronista non riesce a fidarsi di lui al 100%.