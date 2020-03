Uomini e Donne, anticipazioni: duro scontro tra Gianni Sperti e Daniele Dal Moro, il tronista in lacrime

Tra Daniele e Gianni c’è stato un litigio furioso. Ecco che cosa è successo nella nuova registrazione del trono classico

Uomini e Donne: duro scontro tra Gianni Sperti e Daniele Dal Moro, il tronista in lacrime

Martedì 3 marzo si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Da quello che si legge nel web, Daniele Dal Moro ha fatto un’esterna con Angelica, della quale sembra essere molto preso.

La corteggiatrice ha ammesso che il padre non vorrebbe che lei facesse questa esperienza e Daniele ha provato a rassicurarlo parlandogli un po’ di sé. Tuttavia, poi anche lui ha parlato di suo padre e del fatto che è d’accordo sulla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi ma non mostra nessun interesse e questo lo ferisce.

In studio Gianni Sperti ha iniziato ad attaccarlo dicendo che doveva lasciare lo spazio di sfogarsi ad Angelica e non intromettersi e iniziare a parlare di se stesso e di suo padre. Secondo l’opinionista Daniele vuole solamente mettersi al centro dell’attenzione. Da lì è nato uno scontro molto accesso ed entrambi si sono insultati con grossi paroloni, irripetibili. Il confronto è andato avanti molto tempo e Daniele, ad un certo punto, è scoppiato a piangere.

Il percorso di Daniele

Dopo il furioso litigio con Gianni, Maria De Filippi ha mostrato l’esterna tra Daniele e Beatrice. Quest’ultima, però, non se la sente di dire che il tronista le piace al 100% e questo ovviamente ha scatenato la reazione di Daniele che si è lamentato per molto tempo. Per lui in studio sono scese altre nuove corteggiatrici che lui ha tenuto.

Le critiche

Daniele non è stato accolto molto bene nello studio di Uomini e Donne. Il pubblico di Canale 5 lo conosceva già dal momento che aveva partecipato al Grande Fratello 16. Daniele aveva anche iniziato una storia con Martina Nasoni e dopo vari tira e molla, alla fine lui ha accettato di fare il tronista, nonostante non parlasse molto bene di questo tipo di programmi.

Non solo, ma Martina ha anche svelato che in realtà il trono era stato proposto prima a lei e lei ha rifiutato perché innamorata di Daniele. Lui, invece, ha approfittato per cogliere subito l’occasione. Per molti utenti social è solamente alla ricerca di visibilità e non è interessato a trovare una fidanzata. Questo lo dimostrerebbe anche il fatto che continua a mettere alla prova le sue corteggiatrici come fosse un gioco. Voi che cosa ne pensate?