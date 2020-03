Avete mai visto la sorella di Antonio Zequila? Ecco Gerardina, sono due gocce d’acqua [FOTO]

La carriera artistica di Antonio Zequila

In molti ricordano la sua rissa a Domenica In con Adriano Pappalardo ce gli costò il ban dalla Rai. Stiamo parlando di Antonio Zequila, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4 ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

L’uomo ha iniziato la sua carriera con i fotoromanzi per poi passare al cinema. Inoltre ha lavorato in soap come Centovetrine e fiction come Carabinieri e Il Maresciallo Rocca. Non tutti sanno che il gieffino ha una sorella, Gerardina, che praticamente è la sua fotocopia.

Chi è Gerardina Zequila?

Come accennato prima, Antonio Zequila ha una sorella che per ovvi motivi ha deciso di mantenere la sua privacy. Per tale ragione abbiamo pochissime informazioni sulla donna, quelle di cui siamo a conoscenza giungono direttamente dall’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4. In una recente intervista l’attore ha detto che, dietro la scelta di far parte del mondo dello spettacolo, ci sia proprio la sorella.

Quando era ragazzo aveva perso la testa per l’insegnante di portamento di Gerardina. In quegli anni studiava al Liceo e subito dopo ha iniziato la sua carriera da modello. Entrambi si sono recati nella Capitale e da lì è partito tutto, ovvero i fotoromanzi e poi il cinema. Il gieffino e la sorella hanno anche vissuto per un certo periodo di tempo insieme. (Continua dopo la foto)

Le parole di Gerardina Zequila a Pomeriggio Cinque

Di recente Gerardina Zequila è stata ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso difendendo il fratello dalle accuse di Valeria Marini. La soubrette sarda, infatti, all’interno della casa di Cinecittà ha affermato di non aver mai conosciuto Er Mutanda.

“La signora Marini è una bugiarda perché ha rinnegato Antonio. Lei ha sempre detto che non lo conosceva. So di certo che Valeria Marini è stata a casa nostra, dai miei genitori”, ha detto la donna riferendosi ad un avvenimento accaduto circa tre anni fa. Poi Gerardina ha parlato anche di un presunto flirt del fratello con la prima donna del Bagaglino e lo scontro di Antonio con Patrick.