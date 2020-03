Veronica Ursida al pronto soccorso, cosa le è successo?

Veronica Ursida, una delle dame più conosciute del trono Over di Uomini e Donne, dopo aver fatto parlare di sè per la fine della storia con Armando Incarnato, è finita, poche ore fa, al pronto soccorso. La causa è da riscontrare in un incidente che l’ha coinvolta insieme al figlio e che l’ha spaventata moltissimo. A dichiararlo è la stessa ragazza che si è “sfogata” sul proprio profilo social.

Veronica Ursida, le parole che hanno spaventato i fans

Veronica Ursida voleva semplicemente passare un fine settimana rilassante insieme al figlioletto. I due, infatti, erano partiti per una vacanza sulla neve in cui avrebbero dovuto pensare solo ed esclusivamente a divertirsi. Questo era, per lo meno, l’intento anche se poi, si è visto, le cose non sono andate propriamente come sperato.

A confermarlo è la stessa Veronica che ha postato un paio di parole su Instagram ingenerando la paura nei suoi fans. Ha scritto, infatti, “Mancava il pronto soccorso, mi sembra giusto”. È naturale che queste poche parole hanno scatenato il panico dal momento che, almeno agli inizi, non era ben chiaro cosa fosse successo e se ci fossero state delle conseguenze più gravi.

L’incidente, ecco cos’è successo

Dopo il post allarmante di Veronica Ursida sui social, i fans le hanno lasciato davvero tantissimi messaggi. In molti si sono chiesti cosa fosse accaduto e quali erano le sue condizioni sul momento. A questo punto Veronica Ursida ha dedicato un post ai suoi followers ed ha spiegato loro cos’è successo e perché, insieme al figlio, è finita al pronto soccorso.

A farsi male non è stata Veronica, come prontamente spiegato da lei stessa, ma il figlio. Il ragazzino, cadendo sulla neve, si è fatto male ed ha avuto la necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso per un pollice destro fratturato. La dama ha poi tenuto a precisare come sia stata solo una grandissima paura e che, adesso, tutto va per il meglio.

Un vero e proprio sollievo per tutti i fans che si erano preoccupati e che le avevano dimostrato, sin da subito, tutta la loro solidarietà e vicinanza. Un in bocca al lupo, a questo punto, al figlio di Veronica per una pronta guarigione.