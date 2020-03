Maria De Filippi in RAI? Forse, dovrebbe sostituire….

Nonostante la notizia abbia suscitato molta incredulità nei fans, Maria De Filippi, la regina di Mediaset, è stata avvistata negli studi RAI.

In base a quanto si vocifera, la conduttrice avrebbe incontrato i vertici dell’azienda di Viale Mazzini per discutere i primi termini dell’accordo che potrebbe portarla in RAI. Cosa dovrebbe fare la De Filippi in RAI? Chi la affiancherebbe e di chi prenderebbe il posto? Ecco le primissime indiscrezioni.

Maria De Filippi, in RAI nel 2021 e forse anche prima

Maria De Filippi non è nuova a comparse sulle reti RAI. Tutti la ricordiamo a fianco di Carlo Conti in occasione del Festival di Sanremo. Presto, a quanto pare, potrebbe arrivare il bis dal momento che in RAI starebbero proprio pensando a lei per la conduzione dell’edizione 2021 del Festival della canzone italiana.

Ma non solo. Pare, da voci di corridoio anche abbastanza insistenti, che presto Maria De Filippi potrebbe fare un’ospitata a Domenica In, condotta da una delle sue più grandi amiche, Mara Venier. Quest’ultima, tra l’altro, pare aver ricevuto ultimamente una proposta molto interessante da Mediaset.

Chi verrà sostituito in RAI

Maria De Filippi, approdando al Festival di Sanremo 2021, potrebbe sostituire Fiorello che, proprio nell’edizione di quest’anno, ha condotto il Festival di Sanremo (con risultati eccellenti).

Non si sa bene quali siano le motivazioni che stanno portando i vertici RAI ad una decisione come questa, specie considerato che la conduzione di Amadeus è già stata confermata da diverso tempo. La De Filippi, dunque, andrebbe ad affiancarlo in quella che potrebbe essere una delle edizioni più stupefacenti del Festival.

Per avere la De Filippi sul palco dell’Ariston, però, pare che la conduttrice abbia posto una sorta di “condizione”. “Con Sabrina Ferilli lo farei subito” avrebbe dichiarato. La regina di casa Mediaset, dunque, potrebbe davvero sbarcare a Sanremo il prossimo anno ma, per farlo, vorrebbe essere affiancata dalla grandissima amica Sabrina Ferilli.

Ne sapremo certamente di più nei prossimi mesi dal momento che alla prossima edizione della kermesse mancano davvero tantissimi mesi. Sarebbe, però, un’edizione col botto, ne sono convinti in tanti.