Uomini e Donne, anticipazioni: tutto quello che è successo nella registrazione del trono classico del 3 marzo

Daniele Dal Moro e Gianni Sperti hanno un duro confronto, Carlo è vicino alla scelta, baci a stampo per Giovanna e Sara. Ecco tutto quello che è successo nel trono classico

Uomini e Donne, anticipazioni: volano insulti tra Daniele e Gianni

Si sa che tra Gianni Sperti e Daniele Dal Moro non c’è molta simpatia. Nella registrazione che si è svolta il 3 marzo, infatti, tra loro è scoppiato un litigio furioso. L’opinionista e il tronista si sono insultati pesantemente a vicenda e si sono rivolti davvero delle bruttissime parole.

Tutto è iniziato da un’esterna che Daniele ha fatto con Angelica. Lei gli ha raccontato che il padre non è d’accordo con questa esperienza televisiva e Daniele ha cercato di rassicurarlo. Poi ha iniziato a parlare anche di suo padre che approva ma non si interessa.

Secondo Gianni, Daniele doveva lasciare più spazio alla corteggiatrice e non mettersi in mostra come al solito. Il tronista ha dato dello str*** a Gianni, quest’ultimo ha risposto dando al tronista del co****. Daniele è poi scoppiato a piangere.

Giovanna e Sara: i primi baci a stampo

Giovanna sta continuando la sua conoscenza con Sammy e tra loro c’è stato un bacio a stampo. Alla domanda della conduttrice sul motivo del mancato bacio vero, la tronista ha detto che, essendo uscita prima con Stefano, non se l’è sentita. Infatti, quest’ultimo l’ha colpita molto. Niente di positivo, invece, per Alessandro. Si è dichiarato per Giovanna, ma a lei non sono piaciuti i modi e i suoi comportamenti.

Sara sta continuando a vedere Matteo e Giuseppe. Quest’ultimo le ha rubato un bacio a stampo. Tuttavia, lei continua a tenere Sonny ma a non portarlo in esterna. Giovanni, invece, dopo le ultime vicende ha deciso di andare via.

Carlo è vicino alla scelta

Per Carlo Pietropoli è stata una puntata molto emozionante. Innanzitutto, ha deciso di tenere solamente due ragazze perché si sente vicino alla scelta: queste sono Cecilia e Ginevra. Cecilia, in particolare, ha deciso di andare a conoscere la mamma del tronista per chiederle qualche consiglio.

Carlo ne è rimasto piacevolmente sorpreso e poi Maria ha fatto entrare in studio la mamma a sua insaputa. Madre e figlio hanno ballato e poi lei gli ha dedicato una lettera molto commovente. Dal web si apprende che la puntata è durata circa due ore e mezza e che c’erano due grandi assenti, ovvero gli opinionisti Tina Cipollari e Lorenzo Riccardi.