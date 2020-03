Il dramma di Amadeus ai Soliti Ignoti – Il Ritorno: “Mi stai dando una notizia…”

Clamorosa gaffe ai Soliti Ignoti – Il Ritorno: ecco cosa è successo

Dopo l’ottima conduzione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus è tornato alla guida dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show dell’access prime time di Rai Uno. Negli ultimi giorni sul web si è parlato di una possibile sospensione del programma per l’assenza di concorrenti.

Ebbene sì, a causa del Coronavirus molta gente del Nord Italia è impossibilitata a recarsi a Roma per registrare le puntate, ma anche dal Sud c’è mancanza di persone. Ma nelle ultime ore si è parlato di una clamorosa gaffe commessa dalla campionessa che ha coinvolto anche il marito di Giovanna Civitillo.

Amadeus imbarazzato poi ironizza sulle misure del suo naso

Come accennato prima, una dei pregi che possono o non possono piacere di Amadeus è proprio la sua ironia. Tuttavia questa sua caratteristica in alcuni casi non lo salva da momenti di imbarazzo che si possono creare all’interno del quiz Soliti Ignoti – Il Ritorno. Infatti di recente una cosa del genere è avvenuta con una concorrente donna. Quando viene domandato a uno dei personaggi di dare i suoi indizi alla campionessa, uno di essi ha fatto riferimento al suo naso.

In poche parole l’ignoto ha affermato che crescendo di età diventerà sempre più grande. Affermazioni che hanno fatto intervenire il padrone di casa Amadeus che ha detto: “Il mio crescerà ancora di più?! Mi stai dando delle notizie drammatiche! Quando avrò 74 anni avrò un naso ancora più grande e un orecchio enorme?”.

Il grande successo di pubblico dei Soliti Ignoti – Il Ritorno

Un momento di grande imbarazzo in studio che ha rubato un sorriso ad Amadeus, alla concorrente e soprattutto al pubblico presente in studio. Nel frattempo continua il grande successo a livello d’ascolti da parte del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno.

Infatti il programma dell’access prime time di Rai Uno supera ogni sera il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Gli ascolti si avvicinano sempre ai sei milioni di telespettatori e uno share superiore al 25%.