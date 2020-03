GF Vip, Clizia Incorvaia esce allo scoperto: ‘Ecco perchè ho mentito sulla mia età’

Clizia Incorvaia ha ammesso di aver mentito sulla sua età. L’ex gieffina ha confessato quanti anni ha davvero e perché ha mentito a tutti

GF Vip: il mistero dell’età di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia è stata sulle pagine di gossip per molto tempo dopo il divorzio da Francesco Sarcina. L’influencer ha poi deciso di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip ma la settimana scorsa è stata squalificata. Lo sapete tutti, Clizia ha pronunciato delle frasi sulla mafia che hanno costretto la produzione a prendere provvedimenti.

Tuttavia, nelle ultime settimane si è parlato tanto di lei anche per altre cose. In primo luogo all’interno della Casa più spiata d’Italia è scoppiato l’amore tra lei e Paolo Ciavarro. Non solo, ma all’esterno si sono sollevati dubbi sulla sua età.

Infatti, lei aveva dichiarato di avere 33 anni. Poi nella scheda del Grande Fratello Vip c’era indicato come anno di nascita il 1984, quindi l’età si alzava a 36 anni. Tutte le volte che le facevano la domanda, lei rispondeva in modo evasivo. Davide Maggio ha poi scoperto che sulla sua carta d’identità è riportato l’anno 1980. Clizia, dunque, avrebbe 40 anni.

Clizia confessa: ‘Ecco perché ho mentito sull’età’

Nella scorsa puntata in diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha messo al corrente Paolo e tutti i concorrenti di questi dubbi. Loro sono rimasti sorpresi e nessuno credeva che Clizia avesse 40 anni. Infatti, è molto giovanile d’aspetto e dimostra molto meno di 40 anni.

Tuttavia, dopo settimane di dubbi e supposizioni, è arrivata anche la scoperta di un post del 2016 che la incastra. L’influencer aveva fatto gli auguri ai suoi genitori per il loro trentaseiesimo anniversario ammettendo di essere stata nella pancia della mamma il giorno del matrimonio.

Insomma, di fronte a tutte queste prove, la stessa Clizia ha deciso di vuotare il sacco. L’influencer non era molto contenta di doverlo fare, ma poi sui social tramite Instagram Stories ha detto che quando faceva la modella sembrava molto più piccola e non riusciva a lavorare.

Per questo motivo il suo agente le ha consigliato di dire che aveva quattro anni in meno. E così ha continuato fino ad oggi. Dimostrare meno anni per lei è sempre stato un problema. Tuttavia, adesso dà importanza solamente all’anima e non crede ci siano problemi neanche con Paolo Ciavarro, nonostante adesso lui abbia scoperto che gli anni di differenza sono 10. Voi che cosa ne pensate?