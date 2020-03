‘L’ha fatto con tutte…’:Teresanna Pugliese smaschera Francesco Monte al GFVip

Teresanna Pugliese contro l’ex tronista di Uomini e Donne

Entrata da poco nella casa più spiata D’Italia, Teresanna Pugliese si è lasciata andare già ad eclatanti confessioni. Insieme a Paolo Di Benedetto, anche lei ex fidanzata di Francesco Monte, si sono confrontate sul giovane… Da quello che si evince dalle loro parole, l’ex tornista di Uomini e Donne lo ha fatto con tutte, ma di cosa stavano parlando?

La confessione al Grande Fratello Vip

Dopo la diretta di lunedì scorso, Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto si sono ritrovate in giardino a chiacchierare fino a tarda notte. Le due donne parlando del loro passato sono arrivate a Francesco Monte (ex fidanzato per entrambe).

Teresanna ha iniziato a raccontare che il modello si comporta con le donne nella stessa maniera in cui ha fatto con lei. Le due inquiline hanno voluto confrontarsi, senza però parlare ad alta voce e pare la pensino allo stesso modo.

Paola Di Benedetto ha spiegato alla sua coinquilina di aver ricevuto un messaggio da parte di Francesco, prima del reality, dove si complimentava per la sua entrata in casa. Nonostante si siano lasciati i due hanno una profonda stima l’uno per l’altra. L’ex tronista ha voluto raccomandare la sua ex fidanzata, aspettandosi un comportamento trasparente e leale da parte sua.

Il tradimento di Monte nei confronti di Teresanna

Di sicuro la storia d’amore tra Teresanna Pugliese e Francesco Monte è una delle più belle di Uomini e Donne. La coppia è stata insieme per diversi mesi ma alcuni comportamenti dell’ex tronista non hanno mai convinto la napoletana. La giovane, infatti, ha scoperto che il pugliese l’ha tradita e proprio negli studi televisivi ha avuto un faccia a faccia con l’amante.

Dopo la fine della loro relazione, dove entrambi si sono rifatti una vita, oggi si è tornato a parlare del loro incontro. Insieme a Paola di Benedetto, Teresanna ha voluto ricordare alcuni momenti trascorsi con l’ex, affermando che nonostante siano trascorsi più di 10 anni non è mai cambiato.