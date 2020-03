“Grande e indimenticabile”: Flavio Insinna, il lutto difficile da superare. Il messaggio del conduttore de L’Eredità [FOTO]

Il doppio impegno di Flavio Insinna: tra televisione e teatro

Da qualche settimana Flavio Insinna è impegnato su due fronti. Tutte le sere alle 18:50 su Rai Uno con il game show del preserale di Rai Uno, L’Eredità. Mentre in giro per l’Italia col suo spettacolo teatrale ‘La macchina della felicità’.

Una tournée che sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico nonostante il brutto periodo che trascorrendo il nostro Paese per l’emergenza Coronavirus. Di recente, inoltre, l’attore romano ha voluto ricordare un professionista che ha lavorato con lui: Paolo villaggio.

Il ricordo di Flavio Insinna per il compianto Paolo Villaggio

Da un paio di mesi Mediaset ha arricchito la lista dei canali tematici del digitare terrestre con Cine 34 L’Italia al cinema. Una rete interamente dedicata ai film prodotti nel nostro Paese. Qualche giorno fa andava in onda un film che aveva protagonisti il compianto Paolo Villaggio e Flavio Insinna, attuale padrone di casa de L’Eredità. La pellicola in questione era ‘Un bugiardo in paradiso’ del 1998.

L’attore capitolino lo ha voluto ricordare sul suo account Instagram in questo modo: “Un Bugiardo in Paradiso, ricordi belli con il grandissimo e indimenticabile Paolo Villaggio”. Nello scatto in questione si vede un giovanissimo Insinna col pizzetto e i capelli ancora neri mentre sorride col grande professionista genovese. Una foto che è stata apprezzata moltissimo dai suoi follower. (Continua dopo il post)

Gli ascolti tv del game show L’Eredità di ieri, martedì 3 marzo 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.818.000 spettatori (20.8%), mentre L’Eredità ha raccolto 5.589.000 spettatori (25.2%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo ha intrattenuto 3.088.000.000 spettatori pari al 17.3%, mentre Avanti un Altro ne ha convinti 4.702.000 (21.6%).

Nuovo record del game show condotto da Paolo Bonolis e il Maestro Luca Laurenti che si avvicina moltissimo al quiz capitanato dal collega romano Flavio Insinna. Ricordiamo che il programma della rete ammiraglia Mediaset continuerà ad andare in onda per tutto il mese di aprile 2020 per poi passare la linea a Caduta Libera di Gerry Scotti.