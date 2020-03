Veronica Burchielli confessa: “Ho sofferto di anoressia, non uscivo più di casa” (FOTO)

L’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne Veronica Burchielli ha confessato ai suoi fan di aver sofferto di anoressia. Si tratta di un discorso che la ragazza ha affrontato per la prima volta dato che si è sempre vergognata.

Nel corso delle ultime Instagram Stories presenti sul suo profilo, la fidanzata di Alessandro ha ammesso che tutti i suoi problemi alimentari sono nati proprio a causa della turbolenta esperienza nel talk show della De Filippi.

Uomini e Donne ha portato Veronica verso l’anoressia

Ieri mattina, Veronica aveva pubblicato dei video su Instagram in cui aveva anticipato che avrebbe dovuto fare una chiacchierata con i suoi fan. Ebbene, a distanza di circa 24 ore, la ragazza ha deciso di aprire il suo cuore ai follower confessando cose mai dette prime. Veronica Burchielli ha ammesso di aver sofferto di anoressia quando era nel programma. In quel periodo si è trovata a vivere momenti molto bui, che non è riuscita ad affrontare con superficialità.

Questo l’ha condotta verso disturbi alimentari che le hanno causato un’assenza totale di appetito. Ogni volta che doveva nutrirsi, infatti, avvertiva forti dolori allo stomaco, pertanto, finiva per non mangiare. La conseguenza immediata, ovviamente, è stato un dimagrimento repentino ed eccessivo.

La Burchielli racconta la sua rinascita

L’ex tronista ha confessato di aver attraversato una fase di negazione, durante la quale rifiutava di ammettere cosa le stesse accadendo realmente. Ad ogni modo, la vergogna per il suo aspetto fisico era notevole, al punto da arrivare a nascondersi e a non uscire più di casa. Quelle poche volte che lo faceva, cercava sempre di coprirsi al meglio in modo che gli altri non vedessero le condizioni in cui si era ridotta.

Una volta passata quella brutta fase, però, Veronica Burchielli ha detto di essere riuscita a superare l’anoressia grazie alla sua forza mentale. Poco per volta si è ripresa ed ha cominciato a mangiare nuovamente. La situazione, però, le è un po’ sfuggita di mano, sta di fatto che i follower hanno notato che il suo viso ora è parecchio paffutello. Tuttavia, adesso la Burchielli non dà minimamente peso al giudizio delle persone, per tale ragione non si vergogna più del suo aspetto fisico.