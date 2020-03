Luca Laurenti costretto a coprire il sedere della Bona Sorte: Paolo Bonolis rimprovera un anziano ad Avanti un altro [VIDEO]

Nessuna separazione tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis

A quanto pare non ci sarà nessuna separazione tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis, attualmente impegnati ad Avanti un altro, il seguitissimo game show del preserale di Canale 5. Il conduttore romano e il Maestro sono molto uniti e la dimostrazione ce la danno loro stessi ogni sera.

Infatti i due professionisti e amici di vecchia data realizzano dei divertenti siparietti che intrattengono e fanno ridere il pubblico presente nello studio 1 dell’Elios in Roma, ma anche quello da casa. E a proposto di recente il musicista è stato costretto a coprire le grazie della Bona Sorte per evitare malori da parte di un anziano spettatore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Paolo Bonolis riprende un signore del pubblico: ecco il motivo

Qualche giorno fa ad Avanti un altro è andato in onda un nuovo siparietto che ha visto protagonisti i due conduttori, la Bona Sorte e un signore del pubblico. Un concorrente di turnoha avuto la fortuna di pizzicare il pidigozzo contenente la Bona Sorte. Quest’ultima, attraverso una domanda secca, dà la possibilità di vincere 300 mila euro che vanno ad incrementarsi al montepremi accumulato durante il gioco.

Come tutti ben sanno il personaggio del game è una bellissima modella che indossa un vestitino molto trasparente che mette in risalto le sue forme. Mentre Paolo Bonolis era impegnato col gioco, con la coda dell’occhio si accorto che un anziano era intento a guardare il lato B della ragazza. A quel punto è scattato come un grillo per andarlo a riprendere.

Luca Laurenti copre le grazie della Bona Sorte

Ovviamente in modo ironico Paolo Bonolis ha ‘rimproverato’ l’anziano signore del pubblico per il fatto che stesse osservando con molto interesse il lato B della Bona Sorte. Il conduttore romano ha creato anche un siparietto facendo una battuta su un’altra spettatrice seduta dietro di lui.

Per evitare malori, il Maestro Luca Laurenti si è posizionato davanti alla modella in modo da impedire la visuale al malcapitato. Una gag molto simpatica che ha divertito tutti gli spettatori presenti nello studio Elios e soprattutto quelli che guardano da casa, ogni giorno sempre più numerosi. Ecco la clip in questione: