Valeria Marini tradita mentre è al GF VIP? Il compagno è stato beccato con una donna (FOTO)

Partecipare ad un reality show come il GF VIP è, sicuramente, un’arma a doppio taglio. L’essere così esposti all’opinione pubblica, infatti, può rendere in alcuni casi vulnerabili e oggetto di critiche e pettegolezzi. Questo è proprio quello che è accaduto nelle ultime ore a Valeria Marini, la quale pare sia stata tradita dal suo compagno.

A sganciare la bomba è stata l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima è molto attiva nel mondo del gossip, sta di fatto che molto spesso riceve video e messaggi contenenti segnalazioni molto interessanti.

Deianira sgancia una bomba: Valeria Marini tradita?

Dopo i pettegolezzi in merito all’ipotetico tradimento di Antonella Elia, è un’altra la concorrente che potrebbe essere stata tradita dal suo uomo, stiamo parlando di Valeria Marini. La showgirl sta vivendo la sua avventura all’interno della casa da poco più di una settimana e già si è ambientata perfettamente. L’unica persona con cui proprio non riesce ad andare d’accordo è l’ex valletta di Mike Bongiorno.

Ad ogni modo, nelle ultime ore, la donna è stata chiamata in causa sui social per una questione molto incresciosa che riguarda il suo compagno. Secondo quanto raccontato da Deianira sulle sue IG Stories, l’uomo sarebbe stato avvistato da alcune sue fan in compagnia di una donna. I due pare si siano mostrati alquanto complici ed in confidenza. Per adesso, però, non ci sono prove certe utili per confermare questo gossip. (Continua dopo la foto)

La storia “segreta” con Gianluigi Martino

In ogni caso, è molto probabile che, nel corso della prossima puntata del GF VIP, che andrà in onda mercoledì 11 marzo, la concorrente verrà messa al corrente di tutto. Ma chi è il compagno di Valeria Marini, che potrebbe averla tradita? La persona in questione si chiama Gianluigi Martino ed è un imprenditore di origini cosentine. Dopo anni di forti turbolenze nel campo sentimentale, la showgirl è riuscita a trovare un po’ di serenità.

La coppia, però, ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo in merito alla loro relazione proprio a causa dei precedenti della Marini. Sta di fatto che sono in pochi ad essere al corrente di questa relazione.