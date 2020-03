“Ti sei fatto male al testic*lo?”: Striscia la Notizia, piccolo infortunio per Gerry Scotti

Grande successo per Gerry Scotti e Francesca Manzini a Striscia la Notizia

Come tutti ben sanno da lunedì su Canale 5 c’è stato il cambio della guardia a Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla 32esima edizione. I due comici palermitani Ficarra e Picone dopo due mesi hanno lasciato il bancone ad una coppia inedita.

Ebbene sì, per la prima volta Francesca Manzini sta presentando il famoso programma al fianco del veterano Gerry Scotti. La speaker radiofonica ed imitatrice è stata promossa dopo aver debuttato come sosia di Mara Venier grazie al deepfake. E nella loro seconda puntata la stessa artista ha svelato un fuori onda che l’ha vista protagonista con il pavese.

Gerry Scotti si fa male all’addome

Nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda martedì 3 marzo 2020 Francesca Manzini ha accennato ai telespettatori ce la sera precedente durante la registrazione è accaduta qualcosa di spiacevole a Gerry Scotti. Quest’ultimo ha cercato in tutti i modi di sviare cambiando argomento, ma alla fine l’imitatrice ha lanciato un servizio che lo riguardava.

Nel video si vedono i due conduttori del tg satirico che sono in fuori onda. Ad un tratto il professionista pavese ha avuto una forte fitta all’addome piegandosi su sé stesso per il forte dolore. Ovviamente la collega si è preoccupata per lui chiedendole se gli facesse male il testicolo.

Il botta e rispota tra il pavese e la Manzini

A quel punto Gerry Scotti ha sbottato così: “Ma secondo te il testicolo si trova qui sopra?”. Sembra proprio che il conduttore pavese ha avuto qualche problema all’addome che si è risolto subito dopo grazie ad una fase di rilassamento. Ovviamente il servizio che ha mostrato il fuori onda ha divertito tutto il pubblico di Striscia la Notizia che in questi ultimi giorni è sempre più massiccio.

Nella stessa puntata il tg satirico ha mostrato il primo incontro di Gerry e Francesca Manzini avvenuto nel 2015 in un appuntamento del game show Avanti un altro. In quell’occasione la speaker imitava Mara Venier, Simona Ventura, Francesca Cipriani e anche Asia Argento.