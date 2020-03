‘Non sembri tu…’: Silvia Toffanin irriconoscibile, con denti storti e viso gonfio (FOTO)

Silvia Toffanin ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1997, partecipando a Miss Italia. Nel 2000, ha partecipato al programma Passaparola, fino ad approdare nel 2006 a Verissimo dove inizialmente si occupava di una rubrica di moda.

A quei tempi, era condotto da Paola Perego e oggi la moglie di Pier Silvio sembra aver ottenuto tutti i consensi per restare nel programma. Amatissima e seguitissima anche sui social, la Toffanin rispetto al suo esordio è molto cambiata. Uno scatto del passato conferma come sia diventata ancora più bella e molto probabilmente come anche lei sia ricorsa alla chirurgia.

Il cambiamento di Silvia Toffanin è notevole

Grazie ad alcune foto circolate sul web, possiamo confermare come Silvia Toffanin sia cambiata nel tempo. La conduttrice, come si deve dalle immagini, sicuramente si è recata da un dentista per sistemare la dentatura, sfociando oggi un sorriso perfetto. Alcuni ritengono anche che sia ricorsa alla chirurgia estetica ritoccando labbra e zigomi. Le labbra infatti sembrano più carnose rispetto a prima e gli zigomi molto più pronunciati.

Inoltre, nonostante sia mamma di due bambini, Lorenzo e Mattia, sembra anche più magra… Molti utenti appena hanno visto le immagini sono rimasti senza parole e qualcuno ha addirittura affermato che è irriconoscibile. Il cambiamento è di sicuro notevole ma resta il fatto che è sempre stata bellissima. (Continua dopo le foto)

La conduttrice stupenda in costume da bagno

La conduttrice di Verissimo nonostante la sua popolarità è sempre stata una persona molto riservata. Da tempo ormai sul piccolo schermo e da anni accanto a Pier Silvio Berlusconi, la giovane ex valletta è sempre rimasta con i piedi per terra e sopratutto non è mai circondata da strani pettegolezzi. Sempre vestita in modo elegante e mai volgare la scorsa estate è stata paparazzata in bikini.

Silvia Toffanin a 39 anni può dirsi davvero fortunata e fare invidia a chiunque. Infatti mostra un fisico davvero perfetto: gambe e braccia toniche e addominali praticamente scolpiti. Di sicuro per avere un corpo così, si allena tantissimo abbinando anche una corretta alimentazione.