Sgarbi e la D’Urso, inedito retroscena: si è scusato solo per pagare un debito di 186 mila euro?

In queste ore, sul web non si sta facendo altro che parlare di un inedito retroscena che riguarda Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso. La furibonda lite che i due hanno avuto a Live non è la D’Urso ha tenuto banco nel mondo del gossip per tutta la settimana. Ancor più clamore, poi, ha destato il momento in cui il giornalista si è scusato pubblicamente con la conduttrice.

Ebbene, proprio in merito a questo secondo argomento, pare ci siano delle verità nascoste molto interessanti. Secondo quanto emerso su diversi siti di gossip, pare che il critico d’arte possa essere stato mosso da ragioni molto meno nobili.

L’inedito retroscena sulle scuse di Sgarbi alla D’Urso

Nel corso della precedente puntata di Live non è la D’Urso, Vittorio Sgarbi si è scusato con la D’Urso per la discussione avuta precedentemente ma, a quanto pare, è spuntato un inedito retroscena. Il giornalista ha lasciato intendere di essersi pentito del modo irruento con cui ha manifestato la sua opinione, anche se è rimasto fedele alle sue convinzioni. Ad ogni modo, la conduttrice ha accettato le sue scuse e ci ha messo una pietra sopra.

A quanto pare, però, sembra che il protagonista sia stato spinto da altri motivi a compiere quel gesto. Secondo quanto riportato su “Il Resto del Carlino“, Sgarbi deve pagare un risarcimento per danni ad Antonio di Pietro, pari a 186 mila euro. Si tratta di una cifra accumulata nelle 11 cause vinte dal politico. Ebbene, tali soldi verranno scalati dagli introiti di Vittorio, che sono davvero notevoli.

Il risarcimento ad Antonio Di Pietro

Tra questi, dunque, ci sarebbero anche i compensi ottenuti a seguito delle ospitate nei salotti di Lady Cologno. Per tale ragione, secondo questo inedito retroscena, Sgarbi si sarebbe scusato con la D’Urso solo per continuare a percepire denaro per le ospitate nelle sue trasmissioni. Tali soldi servirebbero a risarcire il suo rivale politico.

Per adesso, ovviamente, il diretto interessato non è minimamente intervenuto in merito alla vicenda, pertanto la notizia non è stata confermata. Ad ogni modo, a tutti è sembrato un po’ strano il repentino cambiamento di atteggiamento di Sgarbi dopo così poco tempo.