Gemma Galgani pronta ad entrare nella casa del GF VIP?

Gemma Galgani è indubbiamente la dama più conosciuta del trono over di Uomini e Donne di Maria De Filippi. In base alle ultime indiscrezioni, però, potremmo vederla presto anche all’interno della casa più spiata d’Italia. La dama torinese, infatti, potrebbe voler replicare ad uno dei suoi “colleghi” più noti, Sossio Aruta. L’uomo, lasciata la trasmissione con Ursula Bennardo da cui ha avuto una bambina, è entrato come concorrente al GF VIP una decina di giorni fa.

Gemma Galgani, perché dovrebbe entrare al GF VIP

Sossio Aruta, molto conosciuto dai fans di Uomini e Donne, è di certo un uomo che ama porsi al centro dell’attenzione. E lo ha dimostrato più volte, all’interno della casa, raccontando ai coinquilini di sè e della sua esperienza con il programma. Il racconto si è focalizzato su Ursula e sull’amore che il cavaliere prova per lei e si è poi spostato sulla figlioletta Bianca, nata da pochi mesi.

Parlando del trono over, Sossio non ha potuto fare a meno, ovviamente, di parlare anche di Gemma Galgani. L’uomo ha riservato alla dama torinese un paio di frecciatine niente male. “In quel programma c’è anche una donna che si chiama Gemma Galgani” ha detto Sossio, proseguendo “Sta in quella trasmissione da oltre 10 anni ormai”.

L’intento è quello di sottolineare la durata del trono over di Gemma per la quale la frecciatina è “Sicuramente tra poco prenderà la pensione come tronista”. Una frase che, conoscendo Gemma Galgani, è certo non le sarà piaciuto. Si attende, quindi, una replica che potrebbe arrivare proprio nella casa del Grande Fratello VIP dove la Galgani potrebbe entrare per un confronto con Sossio.

I reality nella vita di Sossio Aruta

Sossio Aruta sta, per queste sue affermazioni, facendo discutere molto i fans di Uomini e Donne e, soprattutto, di Gemma Galgani. L’uomo, però, non è nuovo ai reality e conosce molto bene le dinamiche del gioco.

Ricordiamo, infatti, la partecipazione a Temptation Island, dove il rapporto con Ursula Bennardo è quasi naufragato. Oggi Aruta è nella casa per dimostrarsi diverso, più serio e responsabile e, soprattutto, innamorato della sua dama. L’incontro con Gemma Galgani? Potrebbe essere un altro scontro epocale al GF VIP 4.