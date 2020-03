Il Paradiso delle signore spoiler 5 marzo: Gabriella e Cosimo passano la notte insieme

Le situazioni cominciano a farsi sempre più calde al Paradiso delle signore, specie per quanto riguarda la puntata di giovedì 5 marzo. In tale episodio, infatti, vedremo che Gabriella e Cosimo trascorreranno sempre più tempo insieme, al punto da preoccupare in modo serio Salvatore.

Rocco e Marina riusciranno a trovare una certa intesa al punto che si lasceranno andare ad un appuntamento galante. Angela, invece, continuerà a fare i conti con la difficile situazione che ha scoperto su suo figlio. Sarà proprio Riccardo ad aiutarla.

Anticipazioni 5 marzo: i segreti di Luciano e Silvia

Nel corso della puntata del 5 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Silvia e Luciano saranno sempre più ai ferri corti. I due protagonisti della soap opera continueranno a fare finta di nulla allo scopo di creare un clima di apparente serenità per loro figlio Federico. Il giovane, infatti, dopo il dramma scoperto circa le sue condizioni di salute, sta provando a ricostruire la sua vita adattandosi alla sua nuova condizione di disabile.

Proprio per tale ragione, i Cattaneo non vogliono turbare ulteriormente il suo equilibrio già alquanto precario. Il ragazzo sta trovando un nuovo stimolo ad andare avanti grazie al nuovo lavoro allo shopping center. Nell’episodio di domani, infatti, vedremo che il giovane festeggerà l’uscita del suo primo articolo sul Paradiso e le Frecce Tricolori. Si tratterà di un evento molto importante a cui parteciperanno tutti i membri dello shopping center.

Festa al Paradiso delle signore, ma dov’è Gabriella?

L’unica persona assente a tali festeggiamenti sarà Gabriella. La fanciulla, infatti, dirà al suo fidanzato di non poter prendere parte all’evento in quanto molto impegnata con Cosimo. I due si tratterranno fino a tarda notte insieme e questo farà perdere le staffe al giovane Amato nel momento in cui lo scoprirà. La puntata del 5 marzo del Paradiso delle signore, però, sarà caratterizzata anche da un altro colpo di scena.

Angela soffrirà moltissimo per non poter abbracciare suo figlio, perciò Riccardo si metterà all’opera per riuscire a garantire ai due protagonisti almeno un incontro. Mentre il giovane Guarnieri si cimenterà nella messa a punto di un piano studiato ad hoc, la Barbieri confesserà la verità su suo figlio alle sue amiche. La prima a scoprire tutto sarà Roberta, poi anche Gabriella. Infine, Rocco e Marina andranno al cinema insieme.