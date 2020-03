Mamma riporta divano sconcio a nuova vita con solo poco più di 1 euro [FOTO]

Esperta mamma trasforma divano in pelle scamosciata macchiato d’acqua con un prodotto da 1 sterlina che Mrs Hinch usa regolarmente

Una mamma ha salvato il suo divano in pelle scamosciata macchiato d’acqua, trasformandolo completamente con uno sgrassatore detergente da 1 sterlina. Sul gruppo di Facebook Hinch Army Cleaning Tips, Sammy ha postato le foto del prima e del dopo – e la gente è rimasta sbalordita dai risultati.

Negli scatti precedenti si può vedere il sofa coperto di macchie d’acqua e scolorito dopo molti anni di utilizzo. Invece di comprarne uno nuovo, ha cercato un prodotto che Mrs Hinch, fanatica delle pulizie, impiega regolarmente.

La ‘signora’, nota anche col nome all’anagrafe di Sophie Hinchcliffe, è diventata un mito online. Autoproclamatasi “pazza della pulizia”, la passione della 28enne le ha fatto guadagnare un esercito di fan. I tutorial le hanno fatto guadagnare oltre 600mila follower su Instagram.

Sophie si riferisce ai suoi seguaci come l’Hinch Army. E le immagini della sua casa immacolata, complete di piani di lavoro scintillanti in cucina, pavimenti senza briciole e accessori per la casa perfettamente presentati ottengono migliaia di like e commenti. Tuttavia, nel caso specifico usa più comunemente lo spray per rimuovere le macchie dai tavoli di vetro. Sammy ha invece deciso di sfidare la sorte e testare lo spray sui suoi divani macchiati.

Dove comprare lo sgrassatore online

La didascalia del post riporta che fino a pochi giorni prima versava in pessime condizioni. Era una mistero il modo il cui i figli avessero lasciato tanta acqua. Oggi, anche se imperfetta e probabilmente spruzzerà ancora il prodotto, è tutto sommato soddisfatta del risultato.

Lo spray per sgrassare, ordinabile ad 1 sterlina sul portale britannico della compagnia The Range, sembra fare miracoli. In alternativa è possibile visitare le principali piattaforme e-commerce online italiane: al momento lo si trova pure su Amazon. Sammy ha spiegato di aver spruzzato lo sgrassatore sul divano e, con l’aiuto di una spazzola dalla struttura ruvida, gli ha dato una buona strofinata. Poi l’ha pulito con un panno asciutto ed era come nuovo.

Effetto fantastico

Un buon numero dei fan di Mrs Hinch l’hanno lodata per il suo pratico trucco: pare impossibile assistere al prima e al dopo. Uno ha espresso parole di approvazione. Crede l’idea sia geniale, possiede lo stesso sofà, si chiedeva in che maniera pulirlo, ora lo sistemerà sicuramente. E un terzo ha espresso sorpresa: l’effetto fantastico lo ha scioccato.