Barbara D’Urso replica a Pupo:” Adesso basta parlare di me!”

La conduttrice del pomeriggio di canale 5 esplode e risponde in diretta alle insinuazioni di Pupo sul presunto flirt con la conduttrice. Barbara D’Urso visibilmente infastidita ha tenuto a replicare prontamente. Un gossip che la conduttrice ritiene privo di senso perché assolutamente falso, sulla presunta relazione avuta con Pupo.

Durante l’ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip l’opinionista Pupo è intervenuto sulla vicenda che ha coinvolto Adriana Volpe e Zequila. Dichiarando di aver vissuto una situazione simile ai due concorrenti del GF Vip con una nota conduttrice televisiva. Alfonso Signorini ha svelato al pubblico l’identità della donna, citando Barbara D’Urso e mettendo in difficoltà l’opinionista che non ha smentito il gossip lanciato da Signorini.

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5:” “scrivono su una presunta storia con un piccolo uomo..!”

Ma prontamente Barbara durante la puntata di Pomeriggio 5 ha messo a tacere tutte le voci che circolavano sulla presunta liaison tra Barbara e il cantante. Senza mai nominarlo la D’Urso ha lasciato però intendere che si stesse riferendo proprio a Pupo.

La conduttrice racconta di una notizia di gossip che circolava su diversi siti web, su una presunta storia che avrebbe avuto con un piccolo uomo, facendo intendere che si riferisse a Pupo. Ma precisa: “ piccolo nel senso di età ovviamente”. Continuando aggiungendo di essere assolutamente stanca del fatto che di tanto in tanto la voce sulla presunta relazione con Pupo continui negli anni a circolare, ma che sia assolutamente falsa.

Ma la D’Urso continua sottolineando che negli anni ci ha sempre riso su e non ha mai replicato. Nonostante diversi anni avesse già querelato il cantautore perché avrebbe affermato pubblicato di aver avuto una storia con una conduttrice che invecchiando era diventata: “ brutta, grassa e vecchia come un calciatore”. Querela che non ha avuto esito positivo in quanto il giudice ha ritenuto che non fosse diffamazione.

Barbara D’Urso rivolgendosi direttamente al cantante dice che i giornali devono continuare a parlare di lui, delle sue bellissime. Così come per la sua meravigliosa storia d’amore con le due donne della sua vita. Aggiungendo che preferirebbe leggere il nome del cantautore sui siti per la sua prossima canzone o per la sua partecipazione al programma Grande Fratello Vip, e non per una falsa relazione mai avuta. Dichiarando poi: “Adesso basta, amici come prima”.

Pupo si scusa pubblicamente a Barbara D’Urso

Ma le scuse del cantante a Barbara D’Urso sono prontamente arrivate tramite un tweet: “Carmelita D’Urso ti prometto che mai più tornerò a parlare di questa vicenda.” Sostenendo di provare grande affetto e stima per la conduttrice. Aggiungendo che ascoltando il brano “La storia di noi due” si limiterà esclusivamente a pensare che fosse stato solo un sogno. Brano che avrebbe dedicato a Barbara D’Urso.