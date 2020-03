Una Vita trame spagnole: un suicidio misterioso sconvolge Agustina

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che le trame delle prossime puntate di marzo saranno molto avvincenti. Tra i vari colpi di scena che ci verificheranno, ce ne sarà uno in particolare che sconvolgerà la povera Agustina.

Quest’ultima, dopo essere stata minacciata da un personaggio misterioso, assisterà al suo suicidio. Stando a quanto trapelato fino a questo momento, pare che l’individuo in questione si toglierà la dinanzi i suoi occhi.

Spoiler Una Vita: il dramma di Agustina

Negli episodi che stanno andando in onda nella penisola iberica della soap opera di Aurora Guerra, Agustina non sta attraversando affatto un periodo semplice. La domestica, infatti, sta avendo dei diverbi con la perfida Genoveva, che causerà anche la morte di Ursula Dicenta. Ad ogni modo, secondo le trame spagnole di Una Vita, nelle puntate in onda nel mese di marzo, Agustina affronterà un altro dramma.

La donna, infatti, assisterà alla morte di un personaggio misterioso, che prima di togliersi la vita con un coltello affilato, la minaccerà. Per adesso, non sono trapelate ulteriori informazioni in merito all’identità dell’individuo. Quello che si sa è che la domestica, a seguito di quest’increscioso avvenimento, arriverà a prendere la drastica decisione di lasciare per sempre il ricco paesino di Acacias.

Trame spagnole: i crimini di Genoveva

Molto probabilmente, in tutta questa storia c’entra Genoveva. La nuova dark lady sarà in grado di sbarazzarsi anche della Dicenta pur di arrivare al cuore di Felipe, e non solo. La dama causerà anche la morte di Marcia. Il suo cadavere verrà ritrovato da Cesareo, il quale provvederà subito ad avvisare l’Alvarez Hermoso. Sarà proprio in questo momento di estrema confusione che la domestica subirà le pesanti minacce.

Ad ogni modo, le trame spagnole di Una Vita ci rivelano che Agustina, dopo tutto quello che si troverà a vivere, confesserà solo a Fabiana le sue reali intenzioni in merito alla fuga dal paese. I tentativi della sua amica di convincerla a cambiare idea si riveleranno assolutamente nulli. Ormai, il destino della protagonista è segnato. Non ci resta che attendere per scoprire chi sarà il misterioso personaggio che si suiciderà.