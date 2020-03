Il Governo è attualmente al lavoro per cercare di ridurre al minimo il rischio del Coronavirus in Italia. Proprio oggi, in una speciale riunione a Palazzo Chigi, si chiariranno alcuni dettagli importanti sulle principali misure da adottare. Tra le possibilità c’è anche quella di procedere, sin da subito o al più tardi entro un paio di giorni, con la chiusura delle scuole in tutto il Paese.

Coronavirus, possibile chiusura delle scuole in Italia

Nelle zone maggiormente colpite dal Coronavirus, le scuole di ogni grado sono già chiuse da diversi giorni. Tra le misure che mirano a contenere i contagi, però, ve n’è una che propone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutto il Paese. Da nord a sud, dunque, i banchi rimarrebbero vuoti e gli alunni potrebbero dover rimanere a casa almeno per due settimane.

Nulla è, però, ancora confermato. Si avranno maggiori dettagli nelle prossime ore e, se la proposta verrà accolta sarà direttamente Conte a darne notizia ufficiale. Non è facile, infatti, adottare una misura di questo tipo dal momento che la stessa rischia di avere non poche ripercussioni sull’intero Paese. L’ulteriore difficoltà arriva dal fatto che per la scuola le competenze ricadono sulle singole Regioni per cui è indispensabile coordinare al meglio il rapporto con esse.

Decisione ancora in bilico

Difronte ad un’emergenza come quella che il Coronavirus sta portando in Italia (e nel mondo), è importante preservare la salute della popolazione cercando di contenere il virus ma non solo. Risulta indispensabile anche la totale salvaguardia dell’anno scolastico per milioni e milioni di ragazzi e bambini.

Se la proposta di chiudere le scuole, infatti, dovesse essere accettata, potremmo assistere ad uno stop che potrebbe protarsi anche per un mese, e non solo per due settimane. Tutto dipenderà dall’evoluzione del Coronavirus e dagli effetti che lo stesso avrà sul Paese.

Il parere della commissione scientifica sarà, a questo punto, decisivo. Dopo il consiglio di chiudere per 30 giorni tutti gli eventi sportivi in Italia potrebbe, dunque, arrivare anche quello di chiudere le scuole. Nel frattempo massima attenzione alle fake news sul virus.