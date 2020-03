Justine Mattera senza pudore, via vestiti e spunta il suo seno, ma è cadente: “Si vede che non hai allattato…” [FOTO]

Justine Mattera e l’ospitata a Vieni da me

Dopo l’ospitata di qualche mese fa a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, lunedì scorso Justine Mattera è stata ospite a Vieni da me di Caterina Balivo. Da Lady Cologno la soubrette americana aveva parlato di alcuni problemi avuto col marito per via delle sue iniziative social.

Ricordiamo, infatti, che la 49enne da tempo posta delle foto osè su Instagram. Le sue azioni, però, non sono piaciute per niente al padre dei suoi due figli soprattutto per quegli scatti in cui è priva di biancheria intima. Nel salotto della Balivo l’ex moglie di Paolo Limiti è tornata sull’argomento dicendo che il marito ha cambiato idea. Nel dettaglio prima fa vedere le immagini a lui, se non si lamenta le condivide altrimenti no.

La soubrette statunitense e le nuove foto sexy su IG

Gli ultimi scatti che Justine Mattera ha postato sul suo account Instagram sicuramente avranno trovato l’ok da parte di Fabrizio Cassata. Un post composto da quattro foto tutte in bianco e nero dove si vede la 49enne in pose sexy e con pochi vestiti addosso. E una di esse ha scatenato una serie di reazioni da parte dei follower. Nel dettaglio si vede la donna con addosso una giacca e senza reggiseno dove è ben visibile il décolleté.

A quel punto un utente le ha chiesto di avere un bel lato A insinuando di non aver allattato i suoi due figli. La replica da parte della diretta interessata non è tardata ad arrivare dicendo che invece lo ha fatto e in più il suo seno è rifatto. (Continua dopo il post)

Justine Mattera parla di Paolo Limiti e del suo funerale

Intervistata nel salotto di Vieni da me, Justine Mattera ha parlato del suo matrimonio col compianto Paolo Limiti. La soubrette ha raccontato che i due sono stati sposati dal 2000 al 2002. La 49enne ha ancora tanti ricordi, momenti condivisi e una nostalgia che porterà sempre nel suo cuore. L’italo-americana voleva dei figli e il conduttore Rai, invece, diceva che non voleva fare il papà-nonno, anche se la moglie non vedeva alcun problema d’età.

In occasione del funerale dell’artista, la Mattera a Caterina Balivo ha detto che era presente ma non si è fatta vedere perché non se l’è sentita di affrontare quelle persone. “Mi sembrava tutto una recita, sembrava sminuire i sentimenti veri. Sono stata dietro, mi sembrava tutto una grandissima farsa”, ha concluso la donna.