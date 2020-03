Carlo Conti e Roberta Morise, la verità sull’addio: “Diceva di no, non voleva farlo…”

Carlo Conti e Roberta Morise: l’amore e il lavoro

Da un paio di settimane Carlo Conti è impegnato con la conduzione della nuova edizione de La Corrida lo show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio. Roberta Morise, invece, dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo affianca Giancarlo Magalli con I Fatti Vostri.

Non tutti ricordano che i due professionisti Rai hanno avuto una lunga relazione sentimentale e che poi hanno deciso di prendere due strade differenti. Successivamente l’artista toscano è convolato a nozze con la sua attuale moglie Francesca Vaccaro, iniziativa che non è piaciuta per niente alla sua ex. Per quale ragione?

Roberta Morise e il rimprovero a Carlo Conti

Un po’ di tempo fa a svelare il motivo della rottura con Carlo Conti era stata la stessa Roberta Morise attraverso una lunga intervista per Chi, il periodico di gossip diretto da Alfonso Signorini. A quanto pare il conduttore de La Corrida avrebbe tenuto in stretto riserbo per il suo matrimonio con Francesca Vaccaro, almeno per quanto riguarda la sua ex. Dopo la rottura anche quest’ultima ha deciso di rifarsi una vita.

Anche se non prova nessun rancore nei confronti del professionista Rai, la donna lo ha rimproverato pubblicamente. Venuta a conoscenza del suo imminente matrimonio, la Morise lo ha chiamato per sentire dalle sue orecchie se fosse la verità o no.

Le ragioni della separazione

Durante la telefonata Carlo Conti è rimasto un po’ vago. Ma a Roberta Morise è venuto in mente che quando stavano insieme non voleva né sposarla e nemmeno avere dei figli. In poche parole tutto il contrario di quello che è accaduto con Francesca Vaccaro. La conduttrice de I Fatti Vostri ha rivelato che sono state tante le motivazioni della loro rottura. Con Conti è stata una bellissima storia d’amore ma col tempo si è logorata.

Il loro rapporto era molto intenso ma poi si è trasformato come un padre lo ha con la figlia. Ha contribuito molto anche l’enorme differenza d’età. Una separazione che l’ha logorata dentro e che non le ha dato la forza di riconquistarlo. Ora è solo un ricordo lontano, infatti entrambe le parti sono felici al fianco dei loro partner.