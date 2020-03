Antonella Elia Grande Fratello Vip contro Licia ‘È una macchina da guerra’

Al GF Vip 4 Grande Antonella Elia si scaglia contro Licia e la definisce una macchina da guerra per la sua presa di posizione, ma scopriamo cosa è successo!

Torna a scagliarsi contro la Nunez l’ex di Non è la Rai Antonella Elia. Nel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, quando Alfonso Signorini ha parlato del violento scontro fra Antonella Elia e Valeria Marini, Licia ha preso una posizione inaspettata. La Nunez in quel momento ha sostenuto la Marini e non ha preso le difese di Antonella. Un comportamento che alla Elia non è piaciuto affatto.

Infatti, dopo la diretta Antonella ha chiaramente dimostrato di non aver gradito le parole dell’amica. O di quella che riteneva tale! E così si è lasciata andare ad uno sfogo amaro nei confronti dall’attrice. La Elia nel confessionale ha detto apertamente quello che pensava. Secondo lei la Nunez sta portando avanti una strategia per giungere senza di lei alla fine del reality.

Licia Nunez durante la puntata ha appoggiato Valeria Marini

Non c’è dunque pace nella casa di Cinecittà e adesso pare proprio che fra quelle che sembravano due amiche ci sia un divario. Infatti, pare proprio che la loro amicizia sia giunta al capolinea e che la Elia non potrà più contare su di lei.

Nelle scorse la fidanzata di Pietro Delle Piane ha espresso tutta l’amarezza provata a causa dell’atteggiamento di una compagna d’avventura. Con la Nunez aveva legato fin dal suo ingresso nella casa e adesso sembra dover rinunciare a questa amicizia.

Ma come ha avuto inizio tutto ciò? Quando la Elia ha visto Licia Nunez difendere Valeria Marini in diretta televisiva ha capito che aveva cambiato bandiera. Per questo poi nel confessionale ha confessato di non aver più fiducia nell’attrice.

Antonella Elia reputa la Nunez una macchina da guerra

La Marini nel suo intervento aveva precisato di non aver mai agitato il suo rosario di fronte ad Antonella per scacciare energie negative. In quel momento la Nunez aveva appoggiato le parole della Marini in diretta, quindi era chiaro che aveva preso le sue difese.

Per Antonella è stato un brutto colpo scoprire che quella che reputava sua amica alla fine le ha girato le spalle. La Nunez in confessionale ha spiegato di aver detto in puntata cosa pensasse davvero, e che la sua non è stata una sorta di difesa. La Elia, delusa nuovamente dall’attrice, l’ha definita una macchina da guerra!