Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto GF Vip verità nascoste su Francesco Monte

Al GF Vip Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto parlano di Francesco Monte e di particolari inediti su colui che è stato il loro ex

Non sempre nello stesso contesto due donne che hanno avuto lo stesso uomo si incontrano, tuttavia al GF Vip può accadere di tutto. E’ quello che è successo in questa quarta edizione, che vede come concorrenti due bellissime donne, Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese.

Entrambe sono state fidanzate con lo stesso uomo, Francesco Monte, ed entrambe con lui hanno avuto una storia poi finita. Un confronto vivendo nella stessa casa era inevitabile, ed è arrivato come previsto. La prima a fidanzarsi con Francesco è stata Teresanna.

Lei e Monte si sono conosciuti a “Uomini e Donne“, Teresanna era tronista e Francesco corteggiatore. Allora lei scelse Antonio Passerelli preferendolo a Monte, ma quando poi a sua volta divenne tronista Teresanna scese a corteggiarlo.

Teresanna e Paola parlano del loro ex Francesco Monte

Lei era single e poi fu la scelta di Monte. I due ebbero una relazione di qualche mese, ma poi finì. La Pugliese oggi è felicemente sposata e mamma di un bimbo che si chiama Francesco. Invece, Paola e Francesco si sono conosciuti a “L’Isola dei famosi“.

In quella edizione Monte venne accusato da Eva Henger di aver nel programma la droga. Francesco si ritirò dal gioco e poi iniziò a frequentarsi con Paola quando lei tornò in Italia. Anche la loro storia giunse presto al capolinea. Paola ad oggi è felicemente fidanzata con Federico Rossi, il cantante del duo Benj e Fede.

Le due donne si sono dunque ritrovate a parlare del loro ex e a fare un confronto delle loro esperienze. Questo le ha portate a scoprire delle verità inedite su Monte. Infatti, Paola ha rivelato che lui le ha mandato un messaggio prima che entrasse nella casa, dove le chiedeva di non parlar male di lui.

Verità inaspettate su Francesco Monte

Paola ha confessato che suo padre è stato felice quando lei e Francesco si sono lasciati. Anzi, per dirla giusta, Francesco lasciò allora la Di Benedetto. Paola ha anche detto di non aver alcuna voglia di alimentare la popolarità di Francesco.

Teresanna ha invece raccontato di avere incontrato sia Giulia Salemi che Cecilia Rodriguez. Entrambe le avevano parlato di episodi che mostrano dei comportamenti similari di Monte con tutte loro. Paola ha ribadito che secondo lei Francesco con tutte le donne recita come in un copione. Poi però il Grande Fratello ha sospeso le immagini e le telecamere sono state puntate altrove.