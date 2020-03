Maurizio Costanzo, dubbi sulla lite tra Magalli e Adriana Volpe

Maurizio Costanzo, marito di Maria de Filippi, nutre dei dubbi sulla lite tra Adriana Volpe e Magalli e afferma di non essere convinto che siano ricorsi alle vie legali

Fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli c’è un litigio che sembra infinito e pare che nessuno dei due voglia mettere un punto. Qualcuno si è perfino chiesto se questo litigio infinito sia voluto, insomma sia fatto apposta.

A chiederselo non è un personaggio qualunque, ma è invece Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi, rispondendo su una rubrica del magazine Chi ad alcune curiosità ha parlato della vicenda.

La querelle tra i due conduttori è iniziata molto tempo fa. I due continuano a destare clamore con i loro botta e risposta e sembra che la lite non abbia mai fine. I due conduttori de I Fatti Vostri hanno avuto una diatriba a causa di una offesa che la Volpe avrebbe ricevuto da Magalli in diretta.

La lite infinita fra Adriana e Magalli cosa c’è di vero?

Con l’ingresso di Adriana nella Casa del Grande Fratello Vip la vicenda è tornata a circolare di nuovo. Addirittura si era parlato di un possibile ingresso di Magalli nel reality per avere un confronto con Adriana Volpe.

Tuttavia, nulla di tutto ciò finora è accaduto, quindi si presume che sia stato un pensiero fatto da qualcuno ma non supportato dagli autori. Quello che ha colpito nelle parole di Costanzo è stato il fatto che il conduttore ha detto di avere dei dubbi su questa querelle.

In poche parole, sembra che il giornalista dubiti che sia vero che siano ricorsi alle vie legali. Il conduttore ha affermato di non avere idea su chi fra loro due abbia ragione, ma è certo che ormai da tempo si parla di questo litigio. Il conduttore ha anche avanzato l’ipotesi se tutto questo non sia voluto da entrambi.

Costanzo invita Volpe e Magalli a riappacificarsi

Dopo aver espresso i dubbi sul fatto se sia vero o no che i due abbiano fatto ricorso alle vie legali Costanzo ha lanciato un messaggio. Le sue parole sono inaspettate ma sono rivolte ad entrambi.

Costanzo ha invitato la Volpe e Magalli di sotterrare l’ascia di guerra e di fare pace. Cosa faranno i due conduttori? Ascolteranno le parole di Maurizio? Nel frattempo, le continua ad essere una concorrente del Grande Fratello Vip 4 di Canale 5. Magalli invece è sempre al suo posto in casa Rai.