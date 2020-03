Antonella Elia GF Vip 4 nella bufera per quella frase pronunciata

Bufera su Antonella Elia per la frase detta sulla NUnez, ha detto di essere contenta che sta male, scopriamo cosa è successo

Ancora una volta si abbattono le polemiche su Antonella Elia al Grande Fratello Vip, a scatenare la bufera sono le parole verso la Nunez. Stavolta non si tratta quindi di un litigio con Valeria Marini, anche se entrambe continuino a discutere.

Infatti, non è bastata la tirata di orecchi fatta in diretta da Alfonso Signorini per mettere le due showgirl a tacere. Le due donne non si sopportano e si pizzicano continuamente. La Marini nelle ultime ore ha tentato di avvicinarsi ad Antonella, ma nulla da fare.

Quando Valeria ha insistito la Elia ha reagito dicendole che è una persona fasulla, ipocrita e codarda e che stare lontano da lei. Insomma, i termini usati dalla Elia nei confronti della Marini sono velenosi e inoltre non vuole avere alcun chiarimento con lei.

Antonella Elia ha piacere che Licia sta male

A far parlare nuovamente gli utenti sul web tuttavia sono state le parole di Antonella nei confronti di Licia. La sua frase infelice sulla Nunez ha scatenato la bufera. Tutto è accaduto nella sauna, mentre Antonella Elia, Asia Valente e Andrea Denver stavano parlando di Licia. Asia ha detto che Licia stava molto male, per tutta risposta Antonella ha commentato con un ecco bene, e ha riso con soddisfazione.

Immediata è stata la reazione di Andrea Denver, che l’ha rimproverata e le ha detto che queste cose non si dicono. Invece lei ha risposto a tono che si dicono eccome e lei ha tutto il diritto di dire ciò che pensa. La showgirl era dunque contenta che la Nunez stesse male e non lo ha nascosto.

La frase di Antonella ha scatenato le polemiche

Anche gli utenti hanno reagito nei confronti di Antonella Elia e anche male. Molti hanno trovato di cattivo gusto le sue parole e si sono chiesti come si possa godere della sofferenza altrui. Fra la Elia e la Nunez c’erano stati già degli attriti durante la diretta di lunedì, quando l’attrice aveva appoggiato le parole della Marini.

Antonella era andata su tutte le furie ed aveva perfino minacciato Licia. Adesso anche questa brutta frase detta nei confronti della Nunez lascia sbalorditi. La bufera nei confronti di Antonella continua quindi, ma cosa farà la produzione? La riprenderà oppure lascerà correre le cose? Vedremo!