“Ci fai venire un infarto…”: Elisabetta Gregoraci in intimo trasparente, l’inquadratura mostra più del dovuto [FOTO]

Elisabetta Gregoraci e la diatriba con Nicola Savino

Qualche settimana fa, in occasione della messa in onda della 70esima edizione del festival di Sanremo, Elisabetta Gregoraci ha sollevato un polverone mediatico a causa di alcune sue dichiarazioni. Infatti, attraverso Instagram la soubrette calabrese si era scagliato contro il suo collega Nicola Savino.

Lo ha accusato di averla fatta fuori dal Dopo Festival, condotto da quest’ultimo. Un botta e risposta che aveva riscaldato gli animi. Dopo tale vicenda l’ex padrona di casa di Made in Sud si è concentrata principalmente al figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore.

La vacanza a St. Moritz col figlio Nathan Falco

Quando non è impegnata sul piccolo schermo, la bella Elisabetta Gregoraci è super attiva sui social network. La soubrette calabrese attraverso il suo account Instagram non perde occasione di postare i momenti del suo quotidiano che non sono fatti solo di foto e lavoro, ma anche attimi di felicità al fianco del figlio.

Qualche giorno fa, ad esempio, la donna ha pubblicato degli scatti realizzati nella meravigliosa St. Moritz. In questa località si trovava insieme a Nathan Falco, così come mostrano le immagini postate su IG. Mentre nel pomeriggio di lunedì, la padrona di casa di Battiti Live ha messo un’altra foto da capogiro mandando in tilt tutti coloro che la seguono.

Elisabetta Gregoraci in biancheria intima di pizzo trasparente

Tra gli scatti spuntati di recente nel suo profilo ufficiale Instagram, Elisabetta Gregoraci ne ha condivisa una decisamente bollente e mozzafiato. Ebbene sì, la soubrette calabrese ed ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di mandare in tilt i follower mostrandosi in tutta la sua bellezza. Nello specifico, la madre di Nathan Falco ha pubblicato una foto nella quale si vede in lingerie blu.

La ragione dell’incandescenza è dovuta alla presenza del completino di pizzo che mette in evidenza il suo fisico da urlo. Un corpo perfetto frutto di un costante allenamento in palestra e di una dieta equilibrata. Una dimostrazione ce l’ha data lei stessa con delle Stories su IG. Ecco l’immagine in questione: