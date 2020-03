Paolo Ciavarro, Gf Vip messo in imbarazzo da Paola “Non lo so fare”

La Di Benedetto mette in imbarazzo Paolo Ciavarro al GF Vip, la modella è senza peli sulla lingua e sta cercando di far sorridere il giovane

Dall’uscita di Clizia Incorvaia dalla casa del GF Vip Paolo Ciavarro non è più lo stesso. Il giovane, il cui cuore è stato catturato dalla bella influencer, è apparso molto triste, è in crisi e non fa altro che pensare a quando incontrerà Clizia. La Incorvaia è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 4 due settimane fa, per aver detto delle parole offensive a Denver.

Il ragazzo nel frattempo si era legato a lei e dopo la sua uscita si è rattristato. La cosa è peggiorata ancora quando ha lasciato il gioco anche Andrea Montovoli. L’attore ha infatti deciso di andare via perché non ce la faceva più e per Ciavarro è stato un altro brutto colpo. Paolo aveva legato tantissimo con l’attore e con lui riusciva ad essere più spensierato.

Alcune inquiline cercano di far sorridere Ciavarro

Alcune donne della casa hanno notato la tristezza di Paolo e hanno cercato di farlo sorridere. Sia Sara che Fernanda e Paola hanno portato avanti una conversazione molto frizzante per svegliare il giovane. Nella conversazione le tre donne hanno nominato capi di biancheria intima ed elencato anche dei tessuti in grado di stuzzicare gli uomini.

Stavano parlando di reggiseni e ad un certo punto Paola ha pensato che per un uomo sia una grande soddisfazione slacciarlo sopra la maglietta. Una frase sulla capacità di slacciare il reggiseno detta da Paola fa scoppiare a ridere le altre inquiline. Tuttavia, non si sa come Paolo si ritrova in mezzo a questo discorso.

Le parole di Paola mettono Ciavarro in imbarazzo

Paola poi ha chiesto a Paolo se era capace di slacciare un reggiseno sopra la maglietta. La sua domanda è sembrata un po’ come una provocazione e il giovane ha abbassato la testa e ha cominciato a ridere. Il suo viso si era talmente infiammato che era palese il suo imbarazzo.

A fissarlo divertite erano Sara e Fernanda, che non si sono contenute. Paolo però senza scomporsi ha detto che non era capace di farlo. Però le provocazioni di Paola sono continuate e la modella, mentre lui mangiava voracemente, lo ha rimproverato.

La Di Benedetto gli ha ricordato che prima con Clizia bruciava tante energie, ma se ora continuava così sarebbe diventato un vitellino. Per tutta risposta e sempre sorridendo Paolo ha detto che era in carenza affettiva!