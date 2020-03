“Non lo faremo più, manteniamo le distanze”: Elisa Isoardi ‘rimprovera’ Claudio Lippi a La prova del cuoco

Elisa Isoardi dice a Claudio Lippi di mantenere le distanze

Nonostante l’Italia e gran parte del Pianeta sta attraversando un brutto periodo per via dell’epidemia del Coranavirus, certe trasmissioni cercano di strappare qualche sorriso al pubblico. Tra queste anche La prova del cuoco, lo storico cooking show di Rai Uno.

Infatti, nella puntata in onda mercoledì i due padroni di casa Elisa Isoardi e Claudio Lippi, dopo aver presentato i cuochi in gara hanno creato un simpatico siparietto. La conduttrice piemontese in un primo momento ha chiamato vicino a sé il collega, ma poi ricordandosi del nuovo provvedimento preso dal Governo, ha deciso di scansare il cantante milanese.

Infatti ci deve essere una distanza minima di un paio di metri per evitare il contagio del Coronavirus. Quindi l’uomo ha detto che non potranno baciarsi e l’ex fiamma di Matteo Salvini ha replicato: “E’ vero, manteniamo le distanze minime!”.

Lippi fa un complimento alla conduttrice de La prova del cuoco

Dopo il divertente siparietto nei primi minuti de La prova del cuoco, Claudio Lippi ha fatto un altro complimento alla collega Elisa Isoardi. Infatti un paio di giorni fa le aveva preso la mano dicendole delle parole al miele, mentre mercoledì l’artista lombardo ha paragonato la sua bellezza a quella di un cielo blu. La padrona di casa del programma culinario è un po’ arrossita per l’imbarazzo, quindi si è portata le mani sul viso come nasconderlo.

Un complimento che è piaciuto moltissimo agli spettatori presenti nello studio 2 dell’ex Dear della Capitale. E a proposito del centro Fabrizio Frizzi, ricordiamo che qualche metro più sotto c’è lo studio de L’Eredità, il game di Flavio Insinna. E a proposito di questo Lippi ha detto in modo ironico: “Me ne vado a L’Eredità!”.

Elisa Isoardi ricambia il favore

Oltre al complimento di Claudio Lippi ad Elisa Isoardi, il numeroso pubblico del cooking show La prova del cuoco ha assistito ad un altro. Infatti la conduttrice piemontese anche se ha adottato la distanza minima di due metri, ha ricambiato dicendo che gli uomini come lui ormai sono rari da trovare in giro. Per caso una frecciatina alla sua nuova fiamma oppure al suo ex Matteo Salvini?