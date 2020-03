GF VIP, Sossio fa un gesto estremo per amore e Ursula scoppia in lacrime (FOTO)

Oggi, mercoledì 4 marzo, Sossio e Ursula si accingono a festeggiare il loro anniversario a distanza, dato che il calciatore è nella casa del GF VIP. Aruta, però, ha comunque voluto manifestare tutta la sua vicinanza alla donna attraverso un gesto clamoroso all’interno della casa.

Ieri sera, infatti, il protagonista ha recuperato dei bicchieri di plastica e poi si è recato in giardino. A quel punto, ha cominciato a costruire la sorpresa per la sua donna. La Bennardo, sempre sintonizzata sul canale 55 del digitale terrestre ha visto tutto e non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime.

Sossio fa una sorpresa ad Ursula nel giardino del GF VIP

Sossio e Ursula stanno insieme da due anni e il GF VIP è l’unica occasione in cui i due protagonisti sono stati costretti a vivere una lontananza forzata. La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne, ma il loro percorso è sempre stato parecchio travagliato. Ad ogni modo, adesso i due sembrano aver trovato la perfetta sintonia, sta di fatto che il calciatore sta dando grandi dimostrazioni e certezze alla sua compagna.

In queste ore, infatti, in occasione del loro secondo anniversario, il concorrente ha deciso di fare una sorpresa alla sua donna. Il protagonista è andato in giardino ed ha cominciato a realizzare una scritta romantica con i bicchieri di carta. Aruta, dunque, ha voluto far arrivare alla sua compagna un messaggio importantissimo finalizzato a farle sapere quanto la ami.

La reazione della Bennardo su Instagram

Mentre Sossio era intento a creare questa magnifica sorpresa nel GF VIP, Ursula ha registrato delle IG Stories nelle quali è apparsa in lacrime. La donna ha ammesso di non aver mai esternato molto i suoi sentimenti, ma in questo caso sente il bisogno di farlo. Per tale ragione ha detto di essere felicissima per la fantastica dimostrazione del suo uomo. Tuttavia, ha aggiunto una piccola nota di rammarico.

La dama, infatti, ha detto che trascorrere questo giorno così importante lontano dal suo amato è davvero molto difficile. Ad ogni modo, a tirarle su il morale c’è la piccola Bianca, frutto proprio dell’amore per il cavaliere.