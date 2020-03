Un posto al sole anticipazioni 5 marzo 2020: la decisione sofferta di Serena

Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 5 marzo recano delle interessanti anticipazioni. I telespettatori resteranno a bocca aperta davanti alla sofferta decisione di Serena in merito al suo matrimonio con Filippo. Alberto e Niko intraprenderanno una serrata trattativa mentre mastro Peppe si inimicherà i condomini del Palazzo!

Anticipazioni Un posto al sole, spoiler del 5 marzo 2020

Nell’appuntamento numero 5454 di Un posto al sole vedremo proseguire le indagini sull’omicidio cruento di Sebastiano Rosato. Giovanna si ritroverà a inseguire una nuova pista. Il commissario Landolfi si mostrerà fermamente intenzionata a scoprire chi abbia assassinato l’anziano signore, nonché lo zio di Fabrizio.

Quest’ultimo, intanto, continuerà a temere per la sua stessa esistenza e ben presto comincerà a rassegnarsi a vivere in carcere. Marina, dal canto suo, non mancherà di supportare il suo ex compagno e cercherà di stargli accanto in quanto convinta della sua innocenza. La Giordana è sicura che Fabrizio si sia addossato la colpa soltanto per proteggerla.

Niko e Alberto saranno in trattativa per l’auto dell’avvocato Palladini. Niko, approfittando della crisi economica dell’uomo, sarà del tutto intenzionato ad acquistare l’automobile per guidarla. Intanto, a Palazzo Palladini i lavori di ristrutturazione procederanno e mastro Peppe Capasso dovrà vedersela con una serie di difficoltà a dir poco incresciose.

Nel dettaglio, il capocantiere arriverà ai ferri corti con i condomini dello storico palazzo. Serena si ritroverà a leggere la lettera inviata dal marito Filippo nel quale l’ha messa alle strette con un ultimatum. Ad un certo punto la donna sembrerà avere le idee ben chiare e, con assoluta amarezza, prenderà una decisione importante che segnerà una svolta all’interno del matrimonio tra Filippo e Serena. A quanto pare, i due si separeranno!

Spoiler Un posto al sole: Alberto nuovamente in pericolo?

Nelle prossime puntate di UPAS assisteremo a Filippo che disapproverà la decisione dell’ormai ex moglie di separarsi. L’uomo, però, cercherò di voltare pagina e andare avanti per tale ragione si ritroverà ad uscire con la new entry Cristiana.

Una svolta ci sarà anche nella vita di Alberto il quale riceverà una convocazione per un colloquio di lavoro. Peccato che questa notizia, all’apparenza positiva, riserverà una brutta sorpresa dato che il Palladini si ritroverà a interagire con il pericoloso boss Tregara.