Paola Barale presenta sua madre Carla in occasione del suo compleanno: “Auguri…” [VIDEO]

La lunga carriera artistica di Paola Barale

Paola Barale ha iniziato la sua lunga carriera artistica come sosia italiana della grande pop star Madonna. Successivamente la soubrette piemontese ha lavorato per circa nove anni al fianco del grande Mike Bongiorno a La ruota della fortuna e altre trasmissioni Mediaset.

Poi ha condotto insieme a Gerry Scotti La sai l’ultima? e subito dopo è entrata nel cast di Buona Domenica con Fiorello e Maurizio Costanzo. Nel frattempo ha realizzato qualche serie tv con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Anche la sua vita sentimentale è stata molto movimentata con la fine del suo matrimonio con Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne. E proprio la contrastante relazione sentimentale con l’ex modello iraniano Raz Degan, anch’essa finita male. E proprio a Live Non è la D’Urso la Barale non ha voluto parlare di loro due perché entrambi l’hanno delusa.

La soubrette piemontese presenta ai follower sua madre Carla

Di recente Paola Barale ha deciso di fare una sorpresa a tutti coloro che la seguono sui social network. In che modo? Attraverso il suo account Instagram, la soubrette di Fossano ha voluto condividere un avvenimento molto felice. Grazie ad un video l’ex di Gianni Sperti ha dedicato i suoi auguri all’anziana madre, scrivendo affettuosamente la seguente didascalia “Auguri Carletta”.

Come si evince dalla clip, la mamma della Barale è nata il 29 Febbraio 1940 compiendo 80 anni. Per scherzare, la showgirl piemontese ha sottolineato che essendo venuta al mondo in un anno bisestile, in realtà il genitore compie solo vent’anni, poiché festeggia ogni quattro anni.

La reazione del popolo del web al video postato da Paola Barale

Il filmato in questione postato la settimana scorsa su Instagram, in pochissimo tempo ha raggiunto quasi gli 80 mila likes. Inoltre la clip è stata tempestata di cuoricini rossi, messaggi di auguri, congratulazioni ed altre emoction. In poche parole il suo folto numero di follower hanno festeggiato assieme a Paola Barale e alla sua madre un bellissimo traguardo. Ecco il video in questione: