“Sei illegale…”: Laura Torrisi esagerata, la scollatura profonda mostra più del dovuto (FOTO)

La nuova vita di Laura Torrisi dopo l’addio a Leonardo Pieraccioni

Ormai è da tempo che Laura Torrisi non appare sul teleschermo. Dopo la fine della relazione con Leonardo Pieraccioni, ha deciso di prendersi del tempo per se stessa e i suoi hobby.

Da tempo, infatti, è lontana anche dalle sale cinematografiche, e per ora non sembra aver in procinto nuovi progetti. Ragion per cui si sta molto concentrando sul suo corpo e la splendida attrice, poche ore fa, ha scatenato i suoi seguaci con uno scatto bollente.

Laura Torrisi super sexy si Instagram

Laura Torrisi ha molta familiarità sui social e ogni giorno posta scatti del suo quotidiano. L’ex compagna di Pieraccioni questa volta si è superata mandando in ecstasy il pubblico maschile. Nella foto in questione la vediamo in tutta la sua bellezza al naturale. Poco trucco, capelli sciolti e una semplice maglietta bianca. I fan si sono soffermati proprio sulla profonda scollatura dell t-short che mette in evidenza il suo prosperoso seno.

Senza mai essere troppo volgare, Laura Torrisi riesce ad incantare tutti sorprendendo ogni giorno. Ovviamente sono piovuti like a dismisura e commenti di ogni tipo. C’è chi si è proposto come suo ipotetico fidanzato e chi invece le ha semplicemente ricordato quanto la sua bellezza può essere definita illegale. (Continua dopo il post)

Il segreto della sua bellezza è lo sport

A Laura Torrisi basta davvero poco per stupire fan. Con una semplice fotocamera ‘grandangolare’ e il sorriso giusto, ha ‘steso’ il suo pubblico maschile. Da sempre sportiva, cura il suo fisico tanto quanto il suo spirito libero. Il suo segreto per mantenersi il forma è il Karate, infatti possiede una cintura marrone.

In passato, Laura è stata anche arbitro di calcio, una passione purtroppo ha dovuto abbandonare per colpa di suo padre, che non ha mai accettato il fatto che una donna scendesse in campo. Nello stesso tempo, però, l’attrice non si è mai arresa lanciandosi nel cinema, dove grazie ad alcune fiction ma sopratutto a Leonardo Pieraccioni è riuscita a raggiungere il successo di oggi.