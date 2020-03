“E’ più alta di me…”: Filippa Lagerback presenta sua figlia Stella, nata dal matrinonio con Daniele Bossari [FOTO]

Filippa Lagerback e l’amore per Daniele Bossari

Da tantissimi anni è un volto fisso di Che Tempo Che Fa, il programma domenicale di Rai Due condotto da Fabio Fazio. Stiamo parlando di Filippa Lagerback che ultimamente sta vivendo un periodo molto bello.

Dopo una lunga convivenza con il collega Daniele Bossari, i due sono convolati a nozze un paio di anni fa, ovvero dopo la vittoria del Grande Fratello Vip 3 da parte di quest’ultimo.

Un matrimonio organizzato da wedding planner organizzata da Enzo Miccio. Tuttavia il rapporto con la soubrette è stato costellato da un periodo nero dovuto ad una grave depressione, alcol e addirittura il tentativo di suicidio. Avvenimento che lo stesso Bossari ha recentemente raccontato a Verissimo di Silvia Toffanin.

Chi è Stella Bossari?

In occasione della sua permanenza all’interno della casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 3, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere Stella Bossari, l’unica figlia di Daniele e Filippa. In quell’occasione la ragazza si era fatta trovare all’esterno dell’appartamento più spiato d’Italia facendogli una gradita sorpresa. La Bossari Junior è ancora molto giovane, infatti compirà 17 anni a luglio.

A distanza di tre anni, però, la ragazza è notevolmente cambiata apparendo molto cresciuta. La bellezza, ereditata dalla madre è evidente, ma c’è da sottolineare che alcuni suoi tratti li ha presi dal padre. L’ultima foto insieme condivisa su IG ha fatto impazzire di tenerezza i seguaci. Le due donne presentano delle folte chiome bionde, sfoggiando dei meravigliosi abiti. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web alla foto di Filippa Lagerback

I tantissimi follower di Filippa Lagerback, dopo aver visto lo scatto su Instagram, si sono precipitati sotto la foto per complimentarsi sia con la valletta di Che Tempo Che Fa che con la stessa Stella. L’account della soubrette che ha 46 anni, in pochissimo tempo ha ricevuto più di 500 mila likes per la foto con la figlia. E’ già bella a 17 anni figuriamoci a che livelli arriverà tra qualche anno.