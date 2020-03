La mamma di Antonio Zequila sbugiarda Adriana Volpe: “Gli diceva di non parlare in tv”

Continua la guerra tra Adriana Volpe e Antonio Zequila, questa volta è intervenuta la mamma dell’attore per difendere suo figlio. La signora Carmela ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Chi in cui ha fatto delle confessioni inaspettate.

Nel caso specifico, la donna ha parlato di una presunta conversazione telefonica avvenuta tra i due protagonisti nel lontano 2005. Il contenuto di tale dibattito era finalizzata a tenere nascosta la verità sulla loro liaison.

La confessione della mamma di Antonio Zequila

Carmela, mamma di Antonio Zequila, ha voluto sbugiardare Adriana Volpe in merito al presunto flirt tra i due concorrenti della casa del GF VIP. Stando a quanto trapelato sul settimanale di Alfonso Signorini, pare proprio che tra i due la storia ci sia stata eccome. La signora in questione, infatti, ha ammesso di aver assistito ad una conversazione tra il figlio e la conduttrice, che all’epoca lavorava in RAI.

In tale occasione, la Volpe chiese al suo interlocutore di tenere nascosto l’incontro talamico avvenuto tra i due. In quell’anno, infatti, l’attore sarebbe dovuto sbarcare sull’Isola dei famosi e Adriana ritenne opportuno evitare una fuga di notizie e pettegolezzi. Carmela, infatti, ha svelato che la presentatrice gli disse esplicitamente di non parlare della questione né in televisione né nei rotocalchi.

Adriana Volpe sta mentendo?

La protagonista dell’intervista, dunque, ha dichiarato che suo figlio non è affatto un millantatore come qualcuno sta provando a far credere. Avrà tanti difetti, ma sicuramente non è mai stato un bugiardo. Questa nuova confessione da parte della mamma di Antonio Zequila dunque, sembra gettare nuova luce sulla vicenda oscurando sempre di più la versione di Adriana Volpe.

Ricordiamo, infatti, che quest’ultima ha sempre negato di essere andata a letto con il suo coinquilino. A suo avviso, infatti, non ci sarebbe stato nulla di più di un incontro in un bar. Antonio, invece, sostiene che i due abbiano avuto una fugace storia di letto durata pochissimo tempo.

Nel corso dell’ultima diretta del reality show, però, i due protagonisti sono apparsi alquanto fermi nelle loro dichiarazioni. Entrambi, infatti, hanno giurato sulla propria narrazione di quanto accaduto nel 2005. Chi dei due starà palesemente mentendo?