GF VIP, un drone arriva in casa e lancia un messaggio: Adriana viola il regolamento (FOTO)

Poche ore fa, nella casa più spiata d’Italia è avvenuto un episodio alquanto increscioso. Un drone ha incominciato a volare sul giardino del GF VIP e dall’apparecchio è caduto un foglio riguardante un articolo di giornale.

La produzione del reality show, però, ha perso le staffe a seguito di questa forte mancanza di rispetto da parte di chi è al di fuori della casa e anche da parte dei concorrenti. I protagonisti, infatti, hanno ignorato le esortazioni degli autori ad entrare immediatamente in casa.

Un drone irrompe al GF VIP

I partecipanti al Grande Fratello sono, ovviamente, blindati, ma talvolta si riesce comunque ad infrangere le regole per poter far arrivare loro qualche messaggio. Un po’ di ore fa, infatti, tutti i coinquilini sono stati spiazzati dall’arrivo di un drone che ha cominciato a sorvolare il giardino del GF VIP. I vari protagonisti non hanno potuto fare a meno di mostrare attenzione per quanto stesse accadendo.

Dopo pochissimi secondi, però, la produzione, resasi conto di quello che sarebbe potuto accadere di lì a poco, ha esortato tutti i protagonisti ad entrare immediatamente in casa. I ragazzi, però, presi dall’euforia, non hanno minimamente badato a quello che gli stessero dicendo i vertici della programma, pertanto, hanno continuato a restare in giardino. Ad un certo punto, poi, è accaduto l’impossibile.

Gli autori s’infuriano con Adriana Volpe

Dal drone è caduto nel giardino del GF VIP un foglio di giornale contenente un articolo contro Antonio Zequila. Nel caso specifico si tratta del racconto di una sua vecchia fiamma, una ballerina, che ha conosciuto l’attore durante Miss Made in Italy.

Adriana, quindi, ha immediatamente raccolto il documento ed ha cominciato a leggerlo. Un’autrice ha cominciato ad arrabbiarsi ed a gridare contro la Volpe spingendola a portare subito in confessionale il foglio in questione.

La concorrente, però, con estrema nonchalance ha continuato a leggere quanto scritto e lentamente si è accinta a seguire le rigide disposizioni della produzione del programma. Il momento è stato davvero esilarante, ma è molto probabile che ci saranno delle ripercussioni per gli inquilini insubordinati.