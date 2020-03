Giulia De Lellis nega la crisi ma prende casa a Pomezia

Sicuramente ai tempi dei social i pettegolezzi riescono a prendere il via molto più velocemente rispetto a qualche anno fa. Secondo indiscrezioni infatti la coppia De Lellis e Iannone starebbe vivendo una profonda crisi, tanto da dividerli già da diverso tempo.

La De Lellis smentisce la crisi, ma spuntano nuove indiscrezioni

I due dopo la chiusura delle loro precedenti relazioni con i rispettivi ex fidanzati, Andrea Damante e Belen Rodriguez, vivono un’intensa storia d’amore da circa 6 mesi. Ma secondo molti rumors da qualche mese starebbero vivendo una crisi nera.

Indiscrezioni prontamente smentite dall’influencer che ha rilevato di essersi presa del tempo per poter trascorrere delle giornate in spensieratezza con la sua famiglia, e le sue due nipotine Matilde e Penelope. La De Lellis in diverse stories pubblicate su Instagram ha dichiarato:” Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax a casa”. Ma nonostante le smentite dell’influencer molto amata sui social, i giornali e siti web non mollano e rilanciano nuovi gossip.

Giulia De Lellis nega la crisi, ma lascia Lugano per prendere casa a Pomezia

Sono trascorsi diversi giorni da quando la De Lellis ha usato i social per smentire le voci che circolavano circa la presunta crisi con il fidanzato, Andrea Iannone. Ma dalla rivista “Chi” emergono nuove scottanti indiscrezioni circa la vita privata della giovane influencer.

Ad avvalorare la tesi di una forte tensione tra la coppia, il fatto che la De Lellis non è stata più avvistata a Lugano. Luogo in Svizzera nel quale conviveva fino a qualche mese fa con il fidanzato, ma che sembrerebbe abbia lasciato per ritornare a Roma tanto da non essere più avvistata a Lugano. Pare infatti che l’influencer romana non metta più piede nella lussuosa casa del fidanzato da diverso tempo.

Ad aggiungere nuovi indizi sulla possibile crisi tra la coppia è un’ulteriore indiscrezione , sembrerebbe che Giulia De Lellis abbia preso casa in affitto a Pomezia, vicino alla sua famiglia.

Sono molti i fan della coppia che vivono questi giorni con un nodo alla gola nella speranza che vengano smentiti i gossip riguardo la presunta crisi. Ma molti altri si chiedono se questa scelta inaspettata dell’influencer non sia invece un primo passo per una nuova vita, lontana da Andrea Iannone.

Di sicuro la difficile situazione che ha colpito da pochi mesi il pilota Andrea Iannone ha potuto far emergere delle difficoltà nella coppia. E far alimentare i sospetti anche il recente incontro casuale tra la De Lellis e Andrea Damante, i due si sarebbero incrociati prima in un negozio di Milano e successivamente nel backstage di una sfilata della Milano Fashion Week.