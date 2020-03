“Non ce l’ho per mia scelta…”: Silvia Toffanin vuota il sacco, la confessione sulla sua vita privata

Silvia Toffanin non ha nessun profilo social

Una cosa è certa, Silvia Toffanin non condividerà mai delle foto che mostrano i suoi due Lorenzo Mattia e Sofia Valentina sui social network. Inoltre la conduttrice di Verissimo tempo fa ha lanciato delle frecciatine velenose alle colleghe che lo fanno.

Da qualche anno va di moda pubblicare su Instagram e Facebook scatti della propria vita privata, soprattutto immagini che mostrano i propri bambini, protagonisti, anche a loro insaputa, del web.

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano postare i loro momenti intimi e mostrarli ai propri follower. Tra queste Alessia Marcuzzi quando ha festeggiato il compleanno di sua figlia Mia, oppure Antonella Clerici con Maelle, Michelle Hunziker e tante altre ancora. Mentre la Toffanin sembra essere amante della propria privacy.

La conduttrice di Verissimo parla della sua privacy

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa per il magazine TV Sorrisi e Canzoni, Silvia Toffanin ha confessato la sua intenzione di non voler postare foto di Lorenzo e Sofia, i suoi due figli, avuti dalla storia d’amore con Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice di Verissimo ha detto di non avere nessun profilo personale sui social network perché si ritiene una persona molto riservata.

“In confidenza, credo che a nessuno interessi sapere cosa mangio a pranzo, dove sono stata a cena o che esercizio faccio in palestra”, diceva l’ex Letterina di Passaparola. Inoltre la donna disse di essere abbastanza protettiva nei confronti della sua vita privata, quindi non ha nessuna intenzione di mettere immagini dei suoi bambini.

Silvia Toffanin e la sua conduzione storica a Verissimo

Dello stesso parere anche la sua cara amica e collega Ilary Blasi che, anche se ha dei profili social, posta solamente foto e video di lavoro o vacanze, ma mai dei suoi tre figli. Nel frattempo Silvia Toffanin sta conducendo una nuova edizione di Verissimo, rotocalco di cronaca rosa che ormai le appartiene completamente. Infatti dopo 14 anni di conduzione le considera il programma come un vestito disegnato apposta per lei.