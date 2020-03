Regina Elisabetta furiosa per il “rapimento” di Archie?

La Regina Elisabetta è furiosa. Il motivo? Harry e Meghan hanno allontanato da sua maestà il piccolo Archie, il loro figlio di 9 mesi. È stato un periodo pieno di tensioni nella corte inglese.

A gennaio, Harry e Meghan hanno voluto lasciare la famiglia reale, causando la “Megxit”. Una notizia che non ha lasciato affatto soddisfatta la Regina Elisabetta, che non ha potuto far altro che accettare la loro decisione, ma ha tolto loro i fondi reali per sostenerli.

I nuovi impegni di Harry, è diventato cantante

Harry d’Inghilterra, 36 anni, è recentemente tornato dal Canada al Regno Unito. Uno dei suoi primi impegni è stata la registrazione di una canzone con Jon Bon Jovi. Il pezzo si chiama “Unbroken” ed è la sigla di una manifestazione sportiva per disabili organizzata proprio dal duca di Sussex. Le sessioni di registrazione sono state postate su Instagram ed hanno ottenuto molti “likes”.

E chissà che il futuro di Harry non possa essere proprio nella musica, dopo l’abbandono di lui e sua moglie Meghan dagli impegni della Famiglia Reale. Harry è sempre stato uno dei membri più “ribelli” della famiglia e la cosidetta “Megxit” ne è la conferma. Da non dimenticare, tra le tante bravate compiute dal Principe, quella nel 2012, quando fu fotografato nudo in un’edificio a Las Vegas.

Archie “rapito” da Harry e Meghan

La Regina Elisabetta è furiosa per Archie? È di poche ore fa la notizia che la duchessa Meghan Markle, 38 anni, al suo ritorno in Inghilterra non ha portato con se il figlio Archie. Quest’ultimo, rimarrà in Canada con la tata di Meghan. Una notizia che ha, senza dubbio, intristito la Regina Elisabetta, 93 anni, come hanno affermato fonti vicine a Buckingham Palace. Archie non rientra in Gran Bretagna da novembre 2019.

C’è, inoltre, chi vede l’assenza del Baby Sussex come un atteggiamento di sfida, l’ennesimo, di Meghan nei confronti della Regina. La motivazione vera, però, riguarderebbero i soldi.

Infatti, il trasferimento di Archie costerebbe 50 mila sterline, che si andrebbero ad aggiungere alle spese di sicurezza per la coppia, che sarebbero intorno alle 20 milioni di sterline.

Ken Wharfe, ex bodyguard di Lady Diana, ha parlato addirittura di “rapimento”, in quanto l’eccessiva sicurezza nei confronti di Harry, Meghan e, soprattutto, Archie, impedirebbe loro di fare una vita privata tranquilla.