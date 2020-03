Uomini e Donne, anticipazioni 5 marzo: il ritorno di Ida e Riccardo [VIDEO]

Secondo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato al parterre senior di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio, infatti, alle 14:45 i telespettatori assisteranno al secondo episodio settimanale con le dame e i cavalieri. Gli spoiler riportati in questo articolo sono fornite dai canali social del dating show di Maria De Filippi.

A quanto pare si parlerà di due protagonisti che fanno tira e molla con la loro relazione, ovvero Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Naturalmente si parlerà anche di altre coppie. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo tra loro due.

Spoiler Trono over: in studio arrivano Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Stando anticipazioni ufficiali, la nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne rivelano il ritorno in studio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ancora una volta protagonisti perché sarebbero in crisi. In trasmissione la parrucchiera bresciana Platano dirà che sono successi svariati problemi, mentre il personal trainer parlerà di situazioni di intimità.

Durante il confronto la dama alluderà ad una possibile mancanza di desiderio, a quel punto il cavaliere la troncherà con la seguente affermazione: “Così non posso più andare avanti”.

Uomini e Donne: Marcello avrà una discussione con Simonetta, interviene anche Valentina Autiero

Le anticipazioni della puntata di oggi del parterre senior di Uomini e Donne, svelano anche che poi si parlerà della frequentazione tra Marcello e Annamaria. A quanto pare il noto cavaliere che è stato pure un ex fiamma di Gemma Galgani, si scontrerà con Simonetta, mentre la dama farà chiarezza sulla propria persona.

In trasmissione Michisanti riceverà le dure accuse sentendosi dire di non essere un signore. Invece Annamaria specificherà che vorrebbe essere giudicata gentilmente per quella che è e non per quella che è l’apparenza. In conclusione, Maria De Filippi darà dello spazio anche all’intervento di Valentina Autiero, e ai chiarimenti tra Massimiliano e Valentina M. Qui sotto potete trovare la clip del portale web Witty tv con gli spoiler ufficiali dell’appuntamento odierno: