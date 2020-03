Meghan Markle a Londra e Kate Middleton in Irlanda: casualità?

Dopo essere letteralmente fuggita da Londra Meghan Markle torna in Inghilterra, tanto che tutti i sudditi sono assolutamente in fibrillazione per il suo ritorno. Ma sembrerebbe che oltre al Principe Andrea sollevato a causa di un impegno reale, anche altri componenti della famiglia non saranno presenti per dare il bentornata alla Duchessa di Sussex.

Meghan arriva a Londra, ma i Duchi di Cambridge vanno in Irlanda

Proprio il Principe William e Kate Midlleton che spesso sono entrati in conflitto con la cognata Meghan, saranno impegnati nel tour in Irlanda. Diversi gli episodi che ricordano le possibili divergenze tra le due cognate, in occasione delle nozze Meghan criticò pesantemente l’abito da damigella di Charlotte tanto da far piangere Kate Middleton.

Gli screzi hanno sicuramente alimentato l’antipatia e dissapori tra le due donne, tanto da spingere i Duchi di Sussex a trasferirsi nel costoso Frogmore Cottage lasciando Kensington Palace dove avevano vissuto i primi mesi del loro matrimonio.

Meghan arriverà a Londra proprio in questi giorni per assolvere agli ultimi doveri reali prima di lasciare definitivamente la Casa Reale. Ma non sembrerebbe una causalità che il viaggio in Irlanda di William e Kate sia stato pianificato proprio in concomitanza del ritorno a Londra di Meghan.

Il Principe Harry a colloquio con la Regina Elisabetta II

E il Principe Harry ha avuto un colloquio di 4 ore con la Regina Elisabetta che seppur ha voluto contestargli la modalità con cui ha scelto di dire addio al suo ruolo da reale. Gli ha fatto presente che qualora dovesse cambiare idea, troverà sempre le porte aperte dalla sua famiglia.

Ma secondo le indiscrezioni di Express UK sembrerebbe che la Regina Elisabetta II non abbia assolutamente accennato a Meghan Markle. Sua Maestà è assolutamente offesa per l’atteggiamento avuto dalla Markle circa il veto imposto dalla Regina sul brand Sussex Royal.

Il Principe Harry e Meghan Markle sono attesi al “Endeavour Fund Awards”. Mentre William e Kate a seguito della defezione inaspettata e improvvisa dei Duchi di Sussex saranno particolarmente impegnati per tutto l’anno 2020. E non sembrerebbe una causalità che il tour istituzionale in Irlanda sia ricaduto proprio in occasione dell’arrivo di Meghan a Londra.

Il tour per l’Irlanda di William e Kate Middleton è giunto al termine, ma non si ricongiungeranno con i cognati in quanto sono subito pronti a partecipare per un altro evento istituzionale.

I Duchi di Sussex dovrebbero presenziare durante il Commonwealth Day presso l’abbazia di Westminster. Uno degli importanti ultimi eventi ufficiali dove Meghan e Harry dovranno presenziare prima di lasciare definitivamente la Royal Family. Ma al momento a causa dell’allarme Coronavirus, data l’affluenza di diversi ambasciatori da tutto il mondo, non si sa se l’evento avverrà regolarmente o meno.