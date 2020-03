Maria Grazia Cucinotta, accusa un malore “Colpa della vita da teatro…”

Malore per Maria Grazia Cucinotta, l’attrice rassicura i fan che sta bene, ha avuto semplicemente una colica

Si racconta Maria Grazia Cucinotta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Diva e Donna. Reduce da un malore che ha preoccupato la sua famiglia e i suoi fan, l’attrice ha voluto rassicurare tutti sulla sua salute. Nell’intervista ha detto infatti che è stato un malore dovuto allo stress della vita da teatro, ma che non è stato nulla di grave.

Il malore accusato era una colica scoppiata a causa di una pasticca che aveva preso perché si sentiva senza forze. Magari l’ha presa nel momento sbagliato e quindi le è scoppiata la colica. C’è stata un po’ di apprensione per la sua salute, ma per fortuna tutto si è risolto al meglio. Tuttavia, sul web non sono mancate alcune critiche e cattiverie sull’attrice.

Maria Grazia Cucinotta critiche dal web

Perplessa e sbalordita, la Cucinotta ha ricevuto delle critiche insensate da alcuni utenti. Qualcuno le ha scritto riposa in pace, altri hanno detto che si è rifatta ed è morta. Insomma, le sono arrivate delle critiche senza senso che l’attrice non ha tenuto in considerazione. L’attrice ha detto di aver risposto solo a coloro che le hanno chiesto come stava e non ha preso in conto le scemenze dette da haters cretini.

Costoro sono infatti un gruppo di circa venti persone che secondo la Cucinotta sono degli sfigati che non si sono realizzati. Qualcuno le ha anche fatto delle osservazioni sulla chirurgia estetica, ma come detto prima Maria Grazie Cucinotta seleziona e risponde a chi le va a genio. Il resto lo cancella.

Un malore per un errore ha commesso

L’attrice ha dunque raccontato come ha avuto origine il malore che ha fatto preoccupare la famiglia e i fan. Pare che l’attrice avesse la febbre alta e ha preso una pasticca, poi è andata subito a letto. Ai microfoni di Diva e Donna la Cucinotta ha detto che stare in tournèe è complicato, ma lei di solito sta sempre bene.

In tournèe però strafare è inevitabile, ma per fortuna al pronto soccorso sono stati bravi. Qualcuno aveva anche detto che poteva trattarsi di una pancreatite. Per la Cucinotta è comunque la prima volta che le accade qualcosa del genere, poiché lei è una donna che si tiene sotto controllo.