Adriana Volpe Grande Fratello Vip, siparietto hot di fronte a Andrea Denver (FOTO)

Al GF Vip Adriana Volpe regala un momento hot davanti ad Andrea Denver, il modello allunga il collo per guardare, scopriamo cosa è successo

Continuano ad accadere cose curiose al Grande Fratello Vip, ogni giorno che passa i telespettatori possono assistere a scene davvero incredibili. Stavolta tutti gli occhi sono stati puntati su Adriana Volpe, che dopo la scorsa puntata sembra essere senza freni.

La conduttrice, reduce da una diretta abbastanza movimentata, nel reality sembra scatenata e non si controlla più. A parte la sua reazione nel non voler indossare il microfono perché arrabbiata con gli autori del GF, adesso è stata ripresa perfino da Antonella.

Ma cosa è successo? La Volpe ha regalato un momento hot agli inquilini della Casa e di conseguenza anche ai telespettatori. Fra gli inquilini che hanno assistito alla scena c’era anche Andrea Denver, che come tutti sappiamo ha un debole per la Volpe. La sua reazione infatti è stata notata dal pubblico social. (Continua dopo la foto)

Adriana Volpe rimane in reggiseno

Quando la Volpe ha regalato questo siparietto hot i concorrenti si trovavano in cucina per preparare il tè. Proprio lì Adriana, mentre parlava con i suoi coinquilini, ha iniziato a sbottonarsi la camicetta per far vedere un ossicino sulla spalla.

La Volpe ha cominciato a spogliarsi con disinvoltura, visto che spesso si mostrano anche in intimo, e dopo aver aperto la camicetta è rimasta in reggiseno. Mentre la Volpe si girava di spalle per mostrare l’ossicino solo ad Antonella Elia sullo sfondo Andrea Denver cercava di allungare il collo per guardare.

Anzi, per essere precisi, ha anche chiesto alla Volpe cosa le era successo. Antonella ha capito subito che Denver era curioso e voleva vedere da vicino, così ha intimato ad Adriana di coprirsi.

Sui social i fan scatenati verso Denver

Sarà stata una provocazione deliberata quella di Adriana Volpe nei confronti del marito? La settimana scorsa Roberto Parli le ha inviato una lettera in cui le diceva di non gradire l’affiatamento con Denver. La scenetta hot però ha fatto impazzire il pubblico social e subito sul web i fan si sono scatenati sul modello.

Molti hanno ritenuto adorabile la vista di Andrea che allunga il collo per sbirciare. Tutti hanno ben capito che Denver è completamente attratto da Adriana e non riesce a contenersi. Come reagirà stavolta il marito della Volpe? Le invierà un’altra lettera? Staremo a vedere!