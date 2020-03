Fabrizio Corona e Nina Moric insieme ne letto, parole dolcissime (FOTO)

Tornano ad essere amici Nina Moric e Fabrizio Corona, i due nel letto insieme per amore del figlio Carlos, scopriamo cosa è successo

Le vite di Nina Moric e Fabrizio Corona tornano ad incrociarsi, a distanza di anni i due sono di nuovo insieme. Inizia un nuovo capitolo nella vita di entrambi, oggi tornano ad essere amici e anche se tutto può apparire trash in realtà non lo è.

Nella foto la coppia è ripresa mentre si trova nel letto. Entrambi single, i due si sono ritrovati a condividere lo stesso tetto per preservare l’equilibrio del figlio Carlos.

La modella croata ha chiuso da poco la relazione con Luigi Mario Favoloso. Anche lei quindi è tornata single e dopo anni di litigi e vicende sbandierate ai tribunali ecco che scelgono di mettere da parte le controversie. Sia Nina che Fabrizio hanno vissuto momenti terribili, adesso pare che entrambi abbiano scelto di voltare pagina.

Fabrizio Corona e Nina Moric forse più che amici?

Si sa, dall’amicizia all’amore a volte il passo è breve. Se ad esempio non ci fosse solo amicizia fra Nina e Fabrizio? D’altronde in passato si sono amati molto e potrebbe anche esserci stato un ritorno di fiamma. Ci sono anche le parole dolcissime postate sotto la foto dalla Moric, che sono struggenti e fanno pensare a qualcosa di più.

Nello scatto Nina è abbracciata a Fabrizio e nel post cita un brano di Matteo Faustini che ricorda che hanno vissuto entrambi. Tuttavia, pare invece che fra Nina e Fabrizio sia tornato il sereno solo per amore del figlio Carlos. Per lui i due sono riusciti a trovare l’equilibrio che serve per andare avanti senza litigare. Entrambi sono due persone che hanno sofferto molto e dalla loro esperienza hanno trovato il coraggio di ricominciare. (Continua dopo la foto)

I due insieme per dare serenità ed equilibrio a Carlos

Una vita nuova ha inizio quindi per i due ex, Nina e Fabrizio, due persone che hanno in comune tanta sofferenza. Lui in carcere per diverso tempo, lei lontana dal figlio Carlos per tanti anni, ne hanno passate davvero tante.

Il loro legame di amicizia ha quindi come obiettivo quello di dare un nuovo equilibrio al loro unico figlio, prossimo alla maggiore età. E’ dunque giusto dire che è stato Carlos a riavvicinare i suoi genitori e a fari guardare negli occhi ancora una volta. Insieme i due hanno ottenuto l’affidamento congiunto del figlio, per cui adesso sono veramente una famiglia