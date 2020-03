Oroscopo Paolo Fox 5 marzo 2020: Cancro polemico, Leone determinato

L’oroscopo di Paolo Fox del 5 marzo è pronto a rivelarvi quali novità e cambiamenti ci saranno in questa giornata di metà settimana. Giornata un po’ pensierosa per i nativi della Bilancia, invece, per il Sagittario è un periodo tranquillo per il settore lavorativo. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 5 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Massima attenzione nei rapporti con gli altri. La grande tensione che c’è in questa giornata potrebbe rendervi aggressivi. L’uomo delle stelle consiglia di tenere sotto controllo anche l’amore, se non volete discutere.

Toro – Se volete costruire qualcosa d’importante mettete in cantiere le vostre idee vincenti. Anche se uscite da un periodo molto faticoso, questo è il momento di trovare soluzioni sia per la casa che per la vita pratica. È anche un periodo buono per i single che cercano avventure.

Gemelli – In campo lavorativo state avvertendo una forte tensione, è come se alcuni collaboratori non capissero ciò che volete fare. Spesso vi sentite stanchi e avete l’impressione che qualcosa vi blocca. Non proiettate questa agitazione in amore e ricordatevi di mantenere la calma.

Previsioni di giovedì 5 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – In amore dovete cercare dei punti di riferimento ed avere le idee chiare. Saturno nervoso già da tempo può aver provocato parecchi disagi. In questi giorni non è facile capire ciò che dovete fare in primavera. Ecco perché siete eccessivamente polemici.

Leone – Se nei prossimi giorni dovrete fare dei tagli importanti o una chiusura, cercate di farlo in maniera coraggiosa. Gli artigiani, gli artisti o i lavoratori autonomi potrebbero decidere di ripartire da zero. In questo periodo siete talmente determinati che potreste mettere in discussione tante cose nell’abito amoroso.

Vergine – Questa giornata richiede un confronto tra voi e il socio o partner. Attenzione a chi vi regala sorrisi ma in realtà è contro di voi. È un momento di grande affermazione per coloro che intendono portare avanti un progetto.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa è una giornata un po’ pensierosa. La verità è che siete stanchi, intolleranti. Non avete tutti i torti, perché in ambito lavorativo potrebbe esserci una persona che vi sgomita. Grandi vittorie anche in amore.

Scorpione – Periodo piuttosto tranquillo per le vicende lavorative, rispetto all’anno scorso ora le affrontate tutto con maggiore coraggio. È un periodo migliore per i guadagni, che ultimamente sono stati scarsi. Il prossimo fine settimana l’amore sarà abbastanza interessante.

Sagittario – Le prossime giornate portano maggiori risorse sul piano psicofisico. Nel prossimo fine settimana l’amore perderà quota, forse avrete molte cose da fare oppure sarete pieni di impegni lavorativi. C’è qualche tensione con i familiari, per cui se dovete parlare di cose importanti, fatelo subito.

L’oroscopo di Paolo Fox del 5 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Dovete impegnarvi tanto per raggiungere il massimo. Siete una persona estremamente completa e, quindi, difficilmente vi illudete. Chi si è impegnato troppo economicamente, adesso deve cercare un aiuto. In amore, con la persona giusta al proprio fianco, potete fare grandi scelte.

Acquario – Questo è un periodo importantissimo per coloro che vogliono portare avanti qualche cambiamento. Il transito di Saturno nel segno vi aiuta a chiudere tutto ciò che non vi interessa. Alcuni potrebbero pensare a trasferirsi in un’altra città. È importante fare nuove esperienze in altri luoghi.

Pesci – È importante chiarire alcune questioni di carattere economico. Per alcuni è arrivato un conto da pagare, per altri invece sono stati due anni hanno provocato un calo, ma si va verso un futuro migliore. Persino chi ha parecchi problemi può finalmente risolverli. In amore evitate di sollevare polveroni inutili.