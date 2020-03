Oroscopo Branko 5 marzo 2020: Ariete in difficoltà, Leone incompreso

L’oroscopo di Branko del 5 marzo annuncia importanti novità per il vostro segno zodiacale. Per i nativi del Toro non mancano occasioni imperdibili in amore e famiglia. Per le persone del Leone ci sono problemi d’incomprensione nei rapporti di lavoro e coniugali. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di giovedì per tutti i segni zodiacali.

Branko oroscopo 5 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa Luna impulsiva vi crea qualche difficoltà d’intesa, controllate parole e comportamenti. Se avete qualcosa d’importante da dire, fatelo domani o un altro giorno. Marte, Giove, Saturno sono in opposizione e fanno uscire allo scoperto la vostra testardaggine, il vostro egoismo ma anche il vostro fascino. Massima attenzione ai cibi, bevande, allergie.

Toro – Quest’anno Venere nel segno avrà strepitosi aspetti con altri pianeti, specie con Giove. Per tutti ci sarà un’occasione imperdibile in amore e in famiglia, nel lavoro e affari. Cautela gola, bronchi.

Gemelli – Venere in Toro è in aspetto positivo con il campo del successo e annuncia che dal 3 aprile sarà in Gemelli fino al 7 agosto. Se c’è qualcosa che vi turba nel privato, andate alle origini delle cause. Questo oroscopo coltiva per voi sia speranze e sia grandi certezze.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Sincerità, senso d’indipendenza, resilienza contro ogni limite sono le virtù che mettono in risalto Venere. Da oggi, questo pianeta diventa una preziosa guardiana del vostro orgoglio personale. Diventa amore ma più per ricerche di novità. Marte, invece, potrebbe portare contrasti nella vita coniugale.

Leone – In primavera, con l’opposizione di Marte-Saturno arriveranno i problemi d’incomprensione con chi siete in rapporto di lavoro o affari, nelle relazioni coniugali. Per tale motivo, ora non dovete esagerare, anche se Venere in Toro non garantisce rapporti tranquilli. Calo fisico.

Vergine – Il primo incontro d’amore potrebbero avere un seguito, questo è ciò che conferma Venere in Toro. Urano, Marte e Giove vi offrono la possibilità di intrecciare relazioni molto passionali. Lavoro, carriera, affari sono sotto la guida di Saturno-Mercurio. Grazie alla Luna in Cancro conoscerete persone generose e comprensive.

Previsioni di giovedì 5 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – L’opposizione Luna-Giove è troppo forte ed è impossibile ignorarla. Magari si litiga in famiglia, matrimonio per questioni di eredità. L’argomento non si esaurisce fino al 22 marzo. Da oggi, Venere in Toro risveglia emozioni intense.

Scorpione – Una delle cause frequenti del divorzio è la congiunzione di Venere e Urano, quando entrambi negativi transitano nel campo del matrimonio. Anche se questi due pianeti sono in opposizione, tutti gli altri corpi celesti sono a vostro favore. Con Luna e Sole splendidi potrebbe nascere un nuovo spettacolare amore.

Sagittario – Avete tante qualità che vi piazzate sempre tra i migliori. Amate tanto la musica e il pianoforte che obbligate i più materialisti a puntare sul romantico. Non preoccupatevi per le entrate, ci pensa Venere in Toro a fare la guardia alla vostra cassaforte.

L’oroscopo di Branko del 5 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Definite bene le vostre future mansioni nel campo lavorativo e quanto avrete in cambio. In questa giornata, Venere assume un aspetto bellissimo dal Toro. L’unico neo è Luna in Cancro che oggi stuzzica Marte, Giove, Plutone, opposizioni che disturbano la salute.

Acquario – Venere in Toro fino al 3 aprile, ciò significa che al primo piano c’è la casa. Magari avete nostalgia della casa paterna oppure state pensando di dare ai vostri figlia un tetto dove vivere. Se ci sono problemi legati alla casa, aspettate fiduciosi il ritorno di Saturno in Acquario, cambierà la vostra vita.

Pesci – Avete dimostrato di avere un dono naturale per la conoscenza e di essere stati pure messi alla prova. Le esperienze accumulate nei tempi di Saturno difficile vi aiutano a raggiungere il successo. Anche l’amore vi sorride. Infine, l’oroscopo di Branko consiglia di parlare dei sentimenti.