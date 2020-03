“Purtroppo è morta…”: Lorella Cuccarini dà l’annuncio e scoppia a piangere a La vita in diretta

Lorella Cuccarini in lacrime per Anna Molli

Nell’ultima parte de La vita in diretta, prima di passare la linea a L’Eredità, si sono vissuti dei momenti particolarmente commoventi in studio. Lorella Cuccarini, infatti, è tornata a parlare della storia di Anna Molli, una donna che è venuta a mancare circa 15 giorni fa, proprio il giorno seguente al suo intervento in televisione, proprio nel rotocalco di Rai Uno.

Nella puntata di mercoledì erano presenti il suo avvocato e il marito, in collegamento dagli studi di Milano. Quindi la padrona di casa ha ricordato Anna con tanto di lacrime quando il legale ha detto che a causa della malattia e della truffa che ha subìto, aveva deciso di suicidarsi. Commossi anche gli altri ospiti come Rita Dalla Chiesa e Rosario Trefiletti.

La giovane donna, arrivata in studio a metà febbraio, aveva denunciato di essere stata derubata da una persona sottraendole ben 130 mila euro. L’uomo l’aveva illusa promettendole dei farmaci miracolosi realizzati in Svizzera in modo che le dessero la possibilità di guarire. Dopo due giorni da quella ospitata la Molli è morta.

Le parole dell’avvocato di Anna Molli

A La vita in diretta Lorella Cuccarini ha detto al pubblico la loro intenzione di portare avanti la battaglia di Anna Molli. Poi la padrona di casa ha dato la parola al legale della donna che è venuta a mancare da un paio di settimane. L’avvocato ha detto che l’aveva chiamato dicendogli che aveva deciso di suicidarsi.

Quindi le ha consigliato di rimanere calma che l’avrebbe raggiunta immediatamente e ne avrebbero parlato a tu per tu. L’uomo che l’ha ingannata ha subito un processo ottenendo solo quattro anni di carcere. Sia la collega di Alberto Matano che Rita Dalla Chiesa hanno sottolineato come il legale si fosse comportato anche come amico nei confronti della sua assistita morta a causa di un tumore.

Lorella Cuccarini non si occuperà più dell’emergenza Coronavirus

E se la parte finale della puntata del mercoledì de La vita in diretta si è chiusa con la storia di Anna Molli, all’inizio Alberto Matano ha parlato dell’emergenza Coranavirus. Il direttore di Rai Uno ha deciso che di questa vicenda se ne occuperà solamente l’ex volto del Tg1, iniziativa che ha fatto storcere il naso a Lorella Cuccarini. Maretta dietro le quinte tra i due colleghi?