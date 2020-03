Carlo Conti costretto a fermarsi, cancellato il suo programma: la decisione della Rai

Sospesa la terza puntata de La Corrida: ecco il motivo

Da un paio di settimane tutte le trasmissioni Rai, Mediaset, e La7 che vanno in onda da Milano e Cologno Monzese non hanno il pubblico per via dell’emergenza Coronavirus. Ora che il nuovo decreto prevede la chiusura delle scuole fino al 15 marzo, ma anche musei, teatri e cinema in tutta Italia, anche a Roma sarebbe vietato realizzare programmi con gli spettatori.

Per questo motivo La Corrida di Carlo Conti è stata cancellata, almeno la terza puntata in onda venerdì 6 marzo 2020. Anche se venisse trasmessa senza pubblico, il format di Corrado Mantoni non avrebbe senso. Infatti sono proprio gli spettatori che giudicano i dilettanti allo sbaraglio con applausi, oppure fischi e campanacci.

Al momento quindi, i vertici della Rai hanno deciso di sospenderla per una settimana. Non sappiamo se Carlo Conti e la valletta Ludovica Caramis salteranno anche l’appuntamento del 13 marzo. La cosa certa è che al post dello show andrà in onda una puntata speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa.

Il grande successo di pubblico per il programma di Carlo Conti

Tralasciando l’emergenza sanitaria per il Coronavirus, possiamo dirvi che la nuova edizione de La Corrida sta riscontrando un grande successo di pubblico. Infatti il primo appuntamento andato in onda un paio di settimane fa è stato visto da oltre quattro milioni di telespettatori e il 20% di share.

In quell’occasione Carlo Conti aveva battuto nettamente la concorrenza, formata dal Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini. Ottimo risultato anche per la seconda puntata anche se stavolta aveva di fronte il colosso Amici di Maria De Filippi col Serale della 19esima edizione.

La Corrida: la novità di quest’anno

A differenza delle altre edizioni, sia in Mediaset che in Rai, quest’anno gli autori de La Corrida e Carlo Conti hanno introdotto una novità. Nello specifico è presente una giuria speciale che commenta anche le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio. C’è da dire che la commissione è composta da ex concorrenti del programma. Ma a decretare il giudizio finale è sempre il pubblico presente in studio.